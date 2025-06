HK Refurbished Stock Lance le « Mini Grossiste » pour iPhone, avec 90 % de Barrières d’Entrée en Moins

iPhone en gros HK Refurbished Stock Logo

Commande minimale de 5 iPhones permet aux entrepreneurs d’accéder à des prix de gros jusqu’à 100 % sous le détail dans les marchés taxés

En réduisant les commandes minimales à seulement 5 pièces tout en maintenant des prix réellement de gros, nous créons des milliers de nouvelles opportunités commerciales à travers le monde.” — HK Refurbished Stock - Y. Gomez

FRANCE, June 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Dans une initiative susceptible de bouleverser l'industrie mondiale de la revente de smartphones, HK Refurbished Stock lance le tout premier programme de « Mini Grossiste » au monde pour des iPhone reconditionnés haut de gamme, abaissant drastiquement la barrière d'entrée pour les entrepreneurs en herbe. Ce concept révolutionnaire nécessite seulement un minimum de 5 appareils — une réduction de 90 % par rapport aux seuils de commande habituels — tout en offrant des prix d’ iPhone en gros réels, pouvant être jusqu’à 100 % inférieurs aux prix locaux dans les marchés à forte taxation comme le Brésil.Ce modèle disruptif arrive alors que les prix des smartphones dans le monde ne cessent d’augmenter, les modèles phares dépassant régulièrement les 1 000 dollars. Cela crée des opportunités de profit inédites pour les revendeurs capables de s’approvisionner à des tarifs véritablement de gros. L’innovation de HK Refurbished Stock démocratise ainsi l’accès à un marché lucratif de 52 milliards de dollars, jusqu’ici réservé aux opérateurs disposant de capitaux importants.« Nous avons essentiellement éliminé l'obstacle principal qui empêchait les entrepreneurs du quotidien d’entrer sur le marché des iPhone reconditionnés haut de gamme », déclare Y. Gomez, porte-parole de HK Refurbished Stock. « En réduisant les commandes minimales à seulement 5 pièces tout en maintenant des prix réellement de gros, nous créons des milliers de nouvelles opportunités commerciales à travers le monde. Quelqu’un au Brésil peut désormais lancer une activité rentable de revente avec moins de 2 000 dollars d’investissement, tout en proposant immédiatement des prix inférieurs de 50 à 100 % au détail local. »La boutique en ligne d’iPhone en gros de la société propose des appareils de grade A+++ soumis à un rigoureux processus d’inspection en 70 points. Chaque iPhone bénéficie d’une garantie de 12 mois et est expédié dans le monde entier via FedEx pour un tarif fixe, quel que soit le pays de destination.Les analystes du marché notent que le moment est particulièrement opportun, car les droits d’importation dans de nombreuses régions ont engendré d’énormes écarts de prix. Au Brésil, les iPhone reconditionnés achetés via HK Refurbished Stock peuvent être revendus à des prix jusqu’à 100 % inférieurs au détail local, tout en générant des marges bénéficiaires significatives. Des opportunités similaires existent en Colombie (50 % en dessous du détail) et dans toute l’Union européenne (30 % en dessous du détail).« C’est une véritable démocratisation du commerce de gros », souligne Maria Rodriguez, analyste du marché technologique chez Global Tech Partners. « HK Refurbished Stock a créé une nouvelle catégorie — le ‘mini grossiste’ — qui ouvre des portes entrepreneuriales jusque-là réservées aux entreprises établies disposant de capitaux. L’impact économique potentiel dans les régions à forte taxation pourrait être considérable. »L’entreprise rapporte que les premiers utilisateurs tirent déjà parti de cette opportunité, bon nombre de clients du programme Mini Grossiste devenant des opérateurs à plus grande échelle en quelques mois seulement. Le programme connaît un succès particulier en Amérique latine, où les prix des smartphones figurent parmi les plus élevés au monde en raison des restrictions à l’importation et des taxes.« Nous avons commencé avec seulement 5 modèles d’iPhone 13 Pro à titre de test », déclare Carlos Mendez, revendeur en Colombie. « En deux semaines, nous avions vendu tous les appareils à un prix inférieur de 40 % au détail local, tout en réalisant une marge de 25 %. Depuis, nous avons augmenté notre volume à 20 unités par mois et avons construit une entreprise locale florissante. »Le programme mini iPhone en gros accepte divers moyens de paiement, y compris les principales cryptomonnaies, réduisant encore davantage les obstacles pour les entrepreneurs internationaux confrontés à des restrictions monétaires ou à des limitations bancaires.À propos de HK Refurbished Stock :HK Refurbished Stock est un fournisseur mondial de premier plan spécialisé dans les appareils Apple reconditionnés haut de gamme, se consacrant à la distribution en gros d’iPhone de grade A+++. Basée à Hong Kong, la société tire parti de son positionnement stratégique pour offrir des prix compétitifs et une expédition fiable dans le monde entier. Tous les appareils subissent un contrôle qualité complet en 70 points et sont couverts par une garantie de 12 mois.

