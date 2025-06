Equativ 和 Sharethrough 今後將以 Equativ 品牌營運，鞏固其作為全球頂尖端到端傳媒平台的地位

與 Sharethrough 合併後,Equativ 在三年內將規模擴大了兩倍,擴展全球覆蓋範圍並加速推動公司在北美地區發展

紐約, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ 今天宣佈將 Sharethrough 完全納入其全球品牌和營運,全球其中一個最大的獨立傳媒平台和市場由此形成,可增強公司的能力,以透明、創新和用戶至上的科技為全球廣告商和發行機構提供服務。 此外,Equativ 還受惠於其經過全面重塑的視覺形象和網站。

這一里程碑事件見證兩家公司合二為一,並標誌著 Equativ 自 2024 年 6 月收購 Sharethrough 之後長達一年的整合過程畫上圓滿句號。

點按此連結,即可查閱本公告隨附的媒體片段。

在過去的一年裡,Equativ 和 Sharethrough 強強聯手,發展步伐大大加快,鞏固了 Equativ 作為頂尖獨立平台的地位,深受全球數千個品牌和六大廣告公關公司信賴。 與 Deutsche Telekom 和 Titan OS 等重要行業領導者建立策略性合作夥伴關係,以及 收購 Kamino Retail ,進一步證明 Equativ 注重創新和全球影響力的承諾,以及作為結果驅動型營銷商的首選合作夥伴的角色。

Equativ 營銷總監 Ben Skinazi 說道:「這不僅是重塑品牌,更是我們共同願景的結晶,即打造一個更具活力、更注重成果的創新型替代方案,以應對當今碎片化的廣告技術格局。 我們共同建構了一個全球平台,專為實現傳媒旅程中各個環節的互通性、智能化及成果導向而設。」

全新的 Equativ 將規劃、策劃、推廣、廣告強化和優化整合到一個傳媒平台: Maestro by Equativ ,讓品牌和廣告公司可從單一平台獲得多種解決方案,從而協助他們在當今的注意力經濟中取得成果。 Equativ 擁有涵蓋 CTV、視訊、原生、展示和零售傳媒的全渠道功能,簡化廣告技術堆疊,提供優質傳媒和效能,滿足快速變化的傳媒格局需求。

Horizon Media 廣告公司合作關係與高級視訊高級副總裁 Alex Stone 表示:「在創新和效能至關重要的時代,Sharethrough 和 Equativ 合併代表了一次強有力的飛躍。 由於兩者相得益彰,我們得以提升可持續性、透明度和創意水平,從而令 Horizo​​​​n 能夠為最進取、最注重效能的客戶帶來大膽的突破性成果。」

Scope3 聯合創辦人兼行政總裁 Brian O'Kelley 表示:「隨著 Sharethrough 和 Equativ 合併為一個品牌,我對 Equativ 的未來充滿期待。 從開創性的綠色傳媒產品到成為 Scope3 代理技術的早期採用者,兩家公司一直在推動業界發展。 我相信,有賴於雙方團隊和平台強強聯手,這家合併後的公司將對程序化傳媒的未來產生更大的影響。」

Mykim Chikli 在過去兩年擔任 Equativ 的策略顧問,他曾任 Publicis Group 歐洲、中東和非洲地區及亞洲區行政總裁以及 Weborama 法國行政總裁,他證實:「作為一名在廣告公司與全球品牌合作數十年的從業者,我親眼目睹了這個行業如何演變,變得多麼分散和複雜。 Equativ 透過這次合併所取得的成就不僅是擴大規模,而且在於清晰度:一個可以簡化執行、尊重用戶體驗並提供真實且可持續成果的平台。 這正好符合當今市場合作機構和廣告商的需求。」

France TV Advertising 數碼銷售總監 Vincent SALINI 說:「Equativ 平台強大、靈活,非常適合我們的應用環境。 Equativ 的團隊反應迅速、細心周到,隨時準備好進一步優化設定。 這是真正值得信賴的合作夥伴關係,讓我們能夠將廣告效能與技術專長結合。」

關於 Equativ

Equativ 是一個全球端到端傳媒平台,透過整合優質庫存和受眾以及覆蓋所有渠道的先進策劃能力和尖端廣告技術,助力廣告商和發行機構取得真正的成果。 Equativ 專為注意力經濟而設計,提供卓越品質、提升參與度和效能,同時優先保障尊重用戶、以用戶為中心的廣告體驗。 Equativ 擁有超過 750 位專業人員的團隊,遍佈 20 個國家,既具備全球性規模,亦融入深厚的本土專業知識。 詳情請瀏覽 Equativ.com 。

傳媒查詢:請聯絡:Caroline Millié Figueiredo pr@equativ.com

