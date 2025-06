Equativ와 Sharethrough, Equativ 브랜드로 통합하고 세계 시장에서 선도적인 엔드투엔드 미디어 플랫폼 입지 강화

Sharethrough 인수한 Equativ, 지난 3년간 규모 3배 성장, 글로벌 확장과 북미 사업 성장 가속화에 박차

뉴욕, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ가 자사의 글로벌 브랜드와 사업 운영에 Sharethrough를 완전히 통합한다고 발표했다. 이로써 투명성, 혁신, 사용자 중심 기술을 바탕으로 글로벌 광고주와 퍼블리셔에 서비스를 제공하는 세계 최대 규모의 글로벌 독립 미디어 플랫폼 및 마켓플레이스가 탄생했다. 이와 함께 Equativ는 비주얼 아이덴티티와 웹사이트를 완벽히 재단장한다.

이번 이정표는 양사가 한 지붕 아래 모이는 것을 기념하며, 2024년 6월 Equativ의 Sharethrough 인수 이후 1년간 진행된 통합 과정의 마무리를 상징한다.

이번 발표와 함께 제공되는 미디어 스니펫(Media Snippet)은 이 링크에서 확인할 수 있다.

지난 1년 동안 Equativ와 Sharethrough의 결속으로 사업 성장이 크게 가속화되었고, 덕분에 Equativ는 수천 개 글로벌 브랜드와 빅 식스(Big Six) 에이전시의 신뢰를 받으며 업계를 선도하는 독립 플랫폼으로 공고히 자리매김하고 있다. Deutsche Telekom, Titan OS 등 주요 기업과의 전략적 파트너십 및 Kamino Retail 인수는 Equativ의 혁신과 글로벌 확장에 대한 헌신, 또한 결과 중심 마케터들이 선호하는 파트너로서의 역할을 확실히 보여준다.

Equativ의 최고마케팅책임자 Ben Skinazi는 “이 통합은 리브랜딩 이상의 의미를 가진다. 오늘날 파편화된 광고 테크 업계에서 좀 더 역동적이고, 혁신적이며, 결과 중심의 대안을 구축하려는 양사의 비전이 맺은 결실이다. 우리는 힘을 합쳐 미디어 여정에서 상호 운용성, 인텔리전스, 결과를 중시하는 글로벌 플랫폼을 함께 구축했다”라고 말했다.

새로워진 Equativ는 광고 계획 수립, 큐레이션, 활성화, 강화 및 최적화 등을 단일 미디어 플랫폼 Maestro by Equativ 안에 통합시켜, 브랜드와 에이전시가 오늘날 주의력 경제에서 성과를 창출할 여러 솔루션에 접근할 수 있도록 단일 진입전을 제공한다. CTV, 비디오, 네이티브, 디스플레이, 리테일 미디어를 아우르는 옴니채널 기능을 통해, Equativ는 광고 테크 스택을 간소화하면서 성과를 구현하는 동시에 빠르게 변화하는 미디어 지형의 요구사항에 부응하는 고품질 미디어를 제공한다.

에이전시 파트너십&어드밴스드 비디오를 총괄하는 SVP Alex Stone은 “혁신과 성과가 어느 때보다 중요한 이 시점에 Sharethrough와 Equativ가 통합한 것은 강력한 도약을 의미한다. 우리는 서로 보완하는 강점을 합쳐 지속 가능성, 투명성, 창의성을 발전시키고, 그를 통해 Horizon은 누구보다 야심차고 성과를 중시하는 고객들에게 대담하고도 획기적인 결과를 가져다줄 수 있다”라고 말했다.

Scope3 공동 창립자이자 CEO인 Brian O'Kelley는 다음과 같이 밝혔다. "Sharethrough와 Equativ가 단일 브랜드로 통합된 후로 Equativ의 미래가 어떻게 전개될지 진심으로 기대하고 있다. 양사는 그린 미디어 제품의 선도 기업이자 Scope3의 에이전시 기술을 초창기에 도입한 업체들로, 항상 업계를 이끌어왔다. 팀과 플랫폼 결합에 힘입어 통합사가 프로그래매틱 미디어 미래에 훨씬 더 큰 영향을 미치리라고 의심치 않는다.”

EMEA 및 아시아 지역의 Publicis Group에서 CEO를, 프랑스의 Weborama에서 CEO를 역임하고 지난 2년간 Equativ의 전략 자문위원으로 활동해온 Mykim Chikli은 다음과 같이 밝혔다. “수십 년 동안 에이전시 쪽에서 글로벌 브랜드와 일해온 경험자로서, 이 업계가 어떻게 진화해왔는지, 또한 얼마나 파편화되고 복잡해졌는지 바로 옆에서 지켜봤다. Equativ는 이번 통합을 통해 규모를 키웠을 뿐 아니라 명확성을 획득했다. 실행을 단순화하고 사용자 경험을 존중하며 현실적이고 지속 가능한 결과를 도출하는 플랫폼을 구축한 것이다. 오늘날 시장의 에이전시와 광고주는 바로 그러한 파트너를 필요로 하고 있다.”

France TV Advertising의 디지털 세일즈 디렉터인 Vincent SALINI는 다음과 같이 말했다. "Equativ 플랫폼은 강력하며 유연하고 우리 애플리케이션 환경에 완벽하게 들어맞는다. Equativ 팀은 빠르게 대응할 뿐 아니라 세심하고 언제나 환경 설정을 최적화할 준비를 하고 있다. 광고 성과와 기술 전문성을 결합했다는 점에서 이 파트너십은 진정으로 신뢰할 수 있다.”

Equativ 소개

Equativ는 모든 채널에서 프리미엄 인벤토리와 시청자를 고급 큐레이션 및 최첨단 광고 테크와 연결해 광고주와 퍼블리셔가 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 해주는 글로벌 엔드투엔드 미디어 플랫폼이다. 주의력 경제에 적합하게 설계된 Equativ는 고품질, 참여도, 성과를 보장하며, 동시에 존중과 사용자 중심의 광고 경험을 최우선시하고 있다. 20여개 국에서 750명이 넘는 전문가들로 팀을 이룬Equativ는 세계적인 규모와 깊은 현지 전문성을 결합한다. 자세한 정보는 Equativ.com 에서 확인할 수 있다.

