Монголын зах зээлд төлбөр тооцоог сайжруулахаар Капитрон банк Thunes-ийн Глобал Шууд Сүлжээний Үйлчилгээнд нэгдлээ

SINGAPORE, SINGAPORE, June 11, 2025 / EINPresswire.com / -- Сингапур Улс - Дэлхий даяар мөнгө шилжүүлэх Smart Superhighway болох Thunes Монгол Улсын санхүүгийн тэргүүлэгч байгууллага Капитрон Банктай стратегийн хамтын ажиллагаатай болсноо зарлалаа. Капитрон Банкны бизнес, жижиглэнгийн худалдааны харилцагчид Thunes-ийн Глобал Шууд Сүлжээнд нэгдсэнээр дэлхий дахины банкны данс, гар утасны хэтэвч, карт, бэлэн мөнгө авах газар руу хил дамнан шууд мөнгө шилжүүлэх боломжтой болно.Монгол Улсын экспортын хэмжээ жил ирэх тусам хоёр оронтой тоогоор өсөж байгаа өнөө үед хил дамнасан гүйлгээг үр ашигтай, аюулгүй, зардал багатай шилжүүлэх эрэлт нэмэгдсээр байна. Энэхүү хамтын ажиллагаа нь Монгол Улсын санхүүгийн түүхэнд чухал үйл явдал болж, хэрэглэгчид, бизнесийн аль алинд дэлхийн санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг ойртуулж, үйлчлүүлэгчдийг санхүүгийн хүртээмжтэй, үр ашигтайгаар чадавхжуулж байна. Thunes-ийн дэлхий дахины өргөн хүрээг хамарсан үйл ажиллагаа, Капитрон Банкны санхүүгийн инновацын тууштай байдлын үр дүнд Монгол Улсын үйлчлүүлэгчид олон улсын төлбөр тооцоог шуурхай, найдвартай хийх боломжтой болно.Thunes-ийн Глобал Шууд Сүлжээний Гишүүний хувьд Капитрон Банк гүйлгээний хурд, хяналт, харагдац, аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор Thunes-ийн SmartX Төрийн Сангийн Систем, Fortress-ийн Нийцлийн Платформыг ашиглаж эцэстээ харилцагчийн үйлчилгээг саадгүй хангана.Капитрон Банкны Гүйцэтгэх Захирал Батцэнгэлийн Үүрцайхбаатар хэлсэн үгэндээ “Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ өдөр тутмын хэрэгцээнд нийцсэн санхүүгийн шилдэг шийдлүүдийг санал болгож, инновацын төлөө тууштай ажиллахыг эрмэлздэг. Бид Thunes-ийн найдвартай, өргөн цар хүрээтэй сүлжээнд нэгдсэнээр Монголын бизнес, хувь хүмүүст хил дамнан мөнгө шилжүүлэхэд илүү хурдан, илүү үр ашигтай, илүү хямд арга замыг санал болгох боломжтой" хэмээн онцолжээ.Thunes-ийн Хятадын Бүсийн Стратеги Хариуцсан Захирал Дафне Хуан “Бид Капитрон банкийг Глобал Шууд Сүлжээний Гишүүнээр элсүүлж байгаадаа баяртай байна. Монгол Улс эрч хүчтэй, хөгжиж буй санхүүгийн экосистемтэй бөгөөд бидний энэхүү хамтын ажиллагаа Монгол Улсын бизнес, хувь хүмүүсийн санхүүгийн холбоог сайжруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Бид дэлхий даяар мөнгө шилжүүлэх Smart Superhighway-г өргөжүүлэн тэлэхдээ Капитрон зэрэг банкнуудад үйлчлүүлэгчид, эдийн засагт ашигтай дэлхийн төлбөр тооцооны шинэ замыг нээх боломжийг олгож байна.” гэж хэлжээ.— ТӨГСГӨЛ —Холбоо барих:Амелиа Фэйрбэйрн, Headland, thunes@headlandconsultancy.comАнна Бирдсалл-Стронг, Брэнд ба Олон Нийттэй Харилцах Албаны Захирал, anna.birdsall@thunes.comThunes-ийн тухай:Thunes бол дэлхий даяар мөнгө шилжүүлэх Smart Superhighway юм. Thunes-ийн өмч болох Глобал Шууд Сүлжээ Гишүүдэд бодит цаг хугацаанд 130 гаруй улс, 80 гаруй валютаар төлбөр тооцоо хийх боломжийг олгодог. Thunes-ийн сүлжээ нь дэлхий дахины 7 тэрбум гаруй гар утасны хэтэвч, банкны данс, болон GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay зэрэг 320 гаруй төлбөр тооцооны аргаар 15 тэрбум карттай шууд холбогддог. Thunes-ийн Глобал Шууд Сүлжээ Гишүүдээ дэлхийн хэмжээнд бодит цаг хугацаанд төлбөр тооцоо хийхдээ хосгүй хурд, хяналт, харагдац, хамгаалалт, зардлын хэмнэлтийг хангаж, дэлхий даяар тархсан, SmartX Төрийн Сангийн Систем, Fortress-ийн Нийцлийн Платформ-оороо бусдаас ялгардаг.Thunes-ийн Глобал Шууд Сүлжээний Гишүүдэд Uber, Deliveroo зэрэг онлайн платформын эдийн засгийн томоохон компаниуд, Grab, WeChat зэрэг супер аппликейншууд, MШO, финтек, PSP болон банкнууд багтдаг. Сингапурт төвтэй Thunes Барселон, Бээжин, Дубай, Хонг Конг, Йоханнесбург, Лондон, Манила, Найроби, Парис, Эр-Рияд, Сан Франциско, Шанхай зэрэг 13 байршилд оффистой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://www.thunes.com/ хаягаар зочилж авна уу.Капитрон банкны тухай:Капитрон банк уян хатан, үйлчлүүлэгчид чиглэсэн арга барил, инновацад тууштай ханддаг гэдгээрээ алдартай Монгол Улсын тэргүүлэгч арилжааны банкнуудын нэг юм. Байгууллага, ЖДҮ, жижиглэнгийн худалдааны харилцагчдад үйлчилдэг энэхүү банк нь Монгол Улсын эдийн засгийг хөдөлгөж буй гол салбаруудын хэрэгцээнд нийцүүлэн худалдааны санхүүжилт, төслийн зээлээс эхлээд дэвшилтэт дижитал банк зэрэг олон төрлийн санхүүгийн шийдлүүдийг санал болгодог.Монгол Улсын хил дамнасан банкны үйл ажиллагааг өөрчлөхийг зорьж буй Капитрон банк нь Thunes компанийн олон улсын төлбөр тооцооны бодит цаг хугацааны шийдлийг нэвтрүүлснээр томоохон амжилтад хүрсэн. Энэхүү дэвшилтэт, шинэлэг технологийн систем хэрэглэгчдэд олон улсын гүйлгээг илүү хурдан, илүү найдвартай, ил тод байдлаар илгээх, хүлээн авах боломжийг олгодог. Капитрон банк нь Thunes-тэй хамтран ажилласнаар Монголын бизнес, хувь хүмүүст олон улсын санхүүгийн экосистемтэй саадгүй холбогдох боломжийг олгож, дэлхийн төлбөр тооцооны хүртээмжийг шинэ түвшинд хүргэж байна. Капитрон банк тогтмол өсөж хөгжин Монгол Улсын санхүү, харилцагчдынхаа илүү гэгээлэг, цэцэглэн хөгжих ирээдүйн төлөө тууштай ажилласаар байна.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: www.capitronbank.mn хаягаар зочилж авна уу.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.