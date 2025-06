Saudi Arabia Agriculture Market Size to Reach USD 207 Billion by 2033 | Exhibiting CAGR of 5.28%

Saudi Arabia Agriculture Market

RIYADH, SAUDI ARABIA, SAUDI ARABIA, June 9, 2025 / EINPresswire.com / -- ๐’๐š๐ฎ๐๐ข ๐€๐ซ๐š๐›๐ข๐š ๐€๐ ๐ซ๐ข๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ๐๐š๐ฌ๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: 2024๐‡๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐˜๐ž๐š๐ซ๐ฌ:ย 2019โ€“2024๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐˜๐ž๐š๐ซ๐ฌ: 2025โ€“2033๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐‘๐š๐ญ๐ž: ๐Ÿ“.๐Ÿ๐Ÿ–% (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ‘)Saudi Arabiaโ€™s agriculture market is evolving with the adoption of advanced irrigation techniques and sustainable farming practices. Government support and technology integration are driving productivity amid limited water resources. Saudi Arabia agriculture market size reached USD 130 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach USD 207 Billion by 2033, exhibiting a growth rate (CAGR) of 5.28% during 2025-2033.ย๐†๐ซ๐š๐› ๐š ๐ฌ๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐๐ƒ๐ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: https://www.imarcgroup.com/saudi-arabia-agriculture-market/requestsample ๐’๐š๐ฎ๐๐ข ๐€๐ซ๐š๐›๐ข๐š ๐€๐ ๐ซ๐ข๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž:Sustainable farming and food security targets are fueling Saudi Arabia Agriculture Market with hydroponics, vertical farming, and precision agriculture gaining traction in major urban areas like Ryiadh, and Jeddah. New smart irrigation systems and drought-resilient crops will permit efficient water use and bolster the production of crops like dates, grains, and vegetables. Saudi Arabia Agriculture Market uses government subsidies and agtech investments while incorporating IoT technology for instant crop monitoring and yield increases. Digital marketplaces are connecting farmers to consumers while social media encourages organic and locally grown produce to grow consumer demand. Urban agribusinesses raise high-value crops while rural farms grow more staple crops. There have been concerted efforts to establish better food safety regulatory standards, however, there are still challenges regarding water and labor shortages that require automation. Diligent effort is being made to develop strategic partnerships with international agtech companies to using technology farms to introduce new farming regimes with sustainable agriculture focus. Saudi Arabia Agriculture Market is well on its way to becoming an anchor for sustainable agriculture both regionally and internationally.Export potential and rural economic development are driving Saudi Arabia Agriculture Market, with greenhouse growing and biotechnology investments promoting domestic and regional demand. Aquaponics and solar and solar irrigation is becoming increasingly popular among many producers, largely due its new legislation supporting ecologically sound practices. Saudi Arabia Agriculture Market is turning to e-commerce to exploit the trend of direct to consumer for produce, the risk is that the e-commerce consumer trends may develop in rural sectors, where infrastructure gaps to market existing produce make economies of scale nearly impossible. Export potential and rural economic development are driving Saudi Arabia Agriculture Market, with greenhouse growing and biotechnology investments promoting domestic and regional demand. Aquaponics and solar and solar irrigation is becoming increasingly popular among many producers, largely due its new legislation supporting ecologically sound practices. Saudi Arabia Agriculture Market is turning to e-commerce to exploit the trend of direct to consumer for produce, the risk is that the e-commerce consumer trends may develop in rural sectors, where infrastructure gaps to market existing produce make economies of scale nearly impossible. Social media influencers and agricultural fairs are driving the farm-to-table concept to consumers and establishing trust about agricultural inputs used to produce and manage their food. 