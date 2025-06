CycleØ anuncia la construcción de la primera planta de biogás en Italia

An example of an operating CycleØ biogas plant in Spain

CycleØ ha anunciado hoy la construcción de una nueva planta de biometano de 500 metros cúbicos estándar por hora en Italia.

LONDON, UNITED KINGDOM, June 10, 2025 / EINPresswire.com / -- CycleØ, promotor, propietario y operador europeo de plantas de biogás, ha anunciado hoy la construcción de una nueva planta de biometano de 500 metros cúbicos estándar por hora en Italia. La planta está financiada al 100% por la empresa y será propiedad de CycleØ, que se encargará de su explotación, generando gas natural renovable para inyectarlo en la red de gas italiana.La planta es el primer activo que CycleØ construye, posee y explota en Italia, y está situada en Pontinia, en la región del Lazio, al sur de Roma. Utilizará materias primas procedentes de granjas situadas en un radio de 15 km para producir 4 millones de metros cúbicos de biometano al año, unos 45 GWh, mediante digestión anaerobia.A continuación, el biogás se convertirá en biometano mediante una tecnología propia de CycleØ y se inyectará directamente en la red de gas de la SNAM a través de un nuevo acceso directo local por gasoducto, previsto como parte de la construcción de la planta. Esta planta producirá energía renovable certificada conforme a las normas de la UE y suministrará suficiente gas natural renovable en un año para satisfacer las necesidades de unos 3.000 hogares italianos.Esta nueva capacidad de producción creada por CycleØ se suma a los activos de energía renovable del país, que actualmente cubren el 20,6% de las necesidades energéticas anuales. Italia se propone generar el 39,4% de la energía a partir de fuentes renovables para 2030, incluidos 6.000 millones de metros cúbicos de biometano, por lo que este nuevo activo supone un importante paso adelante hacia el cumplimiento de este objetivo.Además de producir energía limpia, la construcción de la planta beneficiará a la comunidad local al contribuir a abordar la gestión de los nitratos procedentes de los residuos ganaderos, apoyando la reducción de las emisiones de las actividades agrícolas. El digestato, un subproducto rico en nutrientes del proceso de AD, se devolverá a los agricultores para proporcionar fertilizante orgánico a los cultivos, en consonancia con los principios de una economía circular.La central cumple todos los criterios de sostenibilidad necesarios para acogerse a la tarifa del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) y se clasificó para la reciente 5ª subasta GSE. Utilizará la cogeneración para satisfacer sus propias necesidades energéticas y obtendrá el agua necesaria para el proceso de AD utilizando una cantidad mínima de la abundante agua presente en el subsuelo cercano a la planta.Ya se han firmado contratos con los ganaderos de la zona para la compra de los residuos animales necesarios como materia prima, principalmente estiércol de vacas lecheras y búfalos, aunque CycleØ sigue interesada en firmar otros acuerdos con los ganaderos para que la planta siga funcionando a un nivel óptimo.Los planes para la planta se han presentado tanto al Consejo Municipal como al alcalde Eligio Tombolillo de Pontinia, que han expresado su apoyo al proyecto. Las actividades de construcción de la planta ya están en marcha, generando empleo local y oportunidades de negocio, y su finalización está prevista para el verano de 2026.Este último anuncio refuerza aún más el papel de CycleØ como líder en la producción europea de biometano, añadiéndose a la cartera actual de la empresa de 3 plantas operativas de biometano y un punto privado de inyección a la red de gas en España. Esta es la primera de varias plantas que CycleØ tiene intención de construir, poseer y explotar en Italia, donde actualmente trabaja en una cartera activa de posibles fusiones y adquisiciones u oportunidades de plantas totalmente nuevas. Esta estrategia de inversión en Italia reconoce las favorables condiciones existentes en el país para la construcción de plantas de biogás.En relación con la planta, Jaume Suriol, director de operaciones de CycleØ, ha declarado: "Estamos encantados de anunciar este primer paso de CycleØ en Italia, un mercado interesante con un gran potencial para la producción de biogás para su transformación en biometano. Ya estamos contratando personal local y trabajando con empresas locales para construir la planta. Nuestra experiencia en la construcción, propiedad y explotación de nuestras propias plantas, junto con un punto de inyección a red en España, nos equipa para aportar rápidamente beneficios tanto a la comunidad local como para apoyar los esfuerzos italianos por cambiar a las energías renovables."Comentando el anuncio, Laurence Molke, consejera delegada, añadió: "Como único promotor, propietario y operador de planes de biogás en la región del Lazio, nos complace confirmar nuestra inversión y aportar nuestra experiencia para apoyar la descarbonización del gas en Italia. Seguiremos activos en Italia y tenemos previsto construir y adquirir más plantas de biometano con inversiones de entre 70 y 100 millones de euros en los próximos años. Esto se suma a los planes de inversión de 300 millones de euros que ya hemos anunciado en Irlanda y España".FINNotas para los redactoresAcerca de CycleØCycleØ es una plataforma paneuropea de biometano. Productora integrada de GNR comprimido y licuado, la empresa captura las emisiones de metano de los residuos orgánicos producidos por los sectores agroalimentario, industrial y municipal, y las convierte en biometano y e-metano. Este gas verde se utiliza para descarbonizar los sectores del transporte y marítimo, así como la red de gas. En la actualidad, la empresa tiene plantas en proyecto o en funcionamiento en España, Italia e Irlanda, con la ambición de desarrollar, construir, poseer y explotar al menos 50 plantas en toda Europa de aquí a 2028. A través de sus filiales FNX y Biogasclean, CycleØ emplea tecnología propia líder en el mercado para la mejora, licuefacción, metanización y desulfuración de biogás. Para más información sobre CycleØ, visite www.cycle0.com

