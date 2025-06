Australia Cigarette Market 2025: Size, Share, Trends | 2033

The Australian cigarette market size reached USD 22.87 billion in 2024, is expected to reach USD 27.14 billion by 2033, growing at a CAGR of 1.92% 2025โ€“2033.

WY, UNITED STATES, June 19, 2025 / EINPresswire.com / --The latest report by IMARC Group, titled โ€œ๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐‚๐ข๐ ๐š๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ข๐ณ๐ž, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž, ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐›๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž, ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ, ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง, ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ‘,โ€ offers a comprehensive analysis of the Australian cigarette market growth. The report also includes competitor and regional analysis, along with a breakdown of segments within the industry. ๐“๐ก๐ž ๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š๐ง ๐œ๐ข๐ ๐š๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ข๐ณ๐ž ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก๐ž๐ ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ๐Ÿ.๐Ÿ–๐Ÿ• ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’. ๐‹๐จ๐จ๐ค๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฐ๐š๐ซ๐, ๐ˆ๐Œ๐€๐‘๐‚ ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ๐Ÿ•.๐Ÿ๐Ÿ’ ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ‘, ๐ž๐ฑ๐ก๐ข๐›๐ข๐ญ๐ข๐ง๐ ๐š ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ซ๐š๐ญ๐ž (๐‚๐€๐†๐‘) ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ.๐Ÿ—๐Ÿ% ๐๐ฎ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ‘.๐Ÿ”น๐๐š๐ฌ๐ž ๐˜๐ž๐š๐ซ: 2024๐Ÿ”น๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐˜๐ž๐š๐ซ๐ฌ: 2025โ€“2033๐Ÿ”น๐‡๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐˜๐ž๐š๐ซ๐ฌ: 2019โ€“2024๐Ÿ”น๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ข๐ณ๐ž ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’: USD 22.87 billion๐Ÿ”น๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ‘: USD 27.14 billion๐Ÿ”น๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐‘๐š๐ญ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ‘: 1.92% CAGR๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐‚๐ข๐ ๐š๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐThe Australian cigarette advertise is encountering unfaltering development, impacted by components such as expanding expendable earnings, advancing buyer inclinations, and administrative alterations. The government's usage of yearly tobacco extract climbs has driven to a rise in cigarette costs, provoking a move towards roll-your-own (RYO) tobacco as a more cost-effective elective. Moreover, the request for premium item variations is on the rise, reflecting changing customer behaviors and inclinations.๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐‚๐ข๐ ๐š๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก:๐Ÿ”นShift to Roll-Your-Own (RYO) Tobacco: The implementation of annual tobacco excise hikes has led to a rise in cigarette prices, prompting consumers to seek more affordable alternatives like RYO tobacco. This shift has contributed to the growth of the RYO market segment.๐Ÿ”นPremiumization and Flavor Innovation: A growing segment of affluent consumers is increasingly opting for premium and super-premium cigarette brands that feature unique flavor capsules, bespoke tobacco blends, and high-end branding. This trend reflects a growing consumer appetite for quality and sensory variety.๐Ÿ”นExpansion of Distribution Channels: The availability of cigarettes through various distribution channels, including tobacco shops, supermarkets, hypermarkets, convenience stores, and online platforms, has enhanced accessibility and convenience for consumers, supporting market growth.๐Ÿ”นRegional Market Development: The Australian cigarette market is experiencing growth across various regions, including New South Wales, Victoria & Tasmania, Queensland, Northern Territory & Southern Australia, and Western Australia, driven by localized consumer preferences and regional economic factors.๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐‚๐ข๐ ๐š๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ:๐Ÿ”นGovernment Policies and Regulations: The government's implementation of tobacco excise hikes and plain packaging regulations has influenced consumer purchasing behaviors and market dynamics.๐Ÿ”นConsumer Preferences for Cost-Effective Alternatives: Rising cigarette prices have led consumers to seek more affordable alternatives like RYO tobacco, driving growth in the RYO market segment.๐Ÿ”นDemand for Premium Products: Increasing consumer demand for premium and super-premium cigarette brands featuring unique flavors and high-end branding is driving market growth in the premium segment.๐Ÿ”นExpansion of Retail Channels: The growth of various retail channels, including online platforms, has improved accessibility and convenience for consumers, supporting market expansion.๐Ÿ”นRegional Economic Factors: Economic conditions and consumer preferences in different regions of Australia are influencing the demand for cigarettes, contributing to regional market development.๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐ ๐จ๐ซ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: https://www.imarcgroup.com/australia-cigarette-market/requestsample ๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐‚๐ข๐ ๐š๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:๐Ÿ. ๐๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:๐Ÿ”นLight๐Ÿ”นMedium๐Ÿ”นOthers๐Ÿ. ๐๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ:๐Ÿ”นTobacco Shops๐Ÿ”นSupermarkets and Hypermarkets๐Ÿ”นConvenience Stores๐Ÿ”นOnline Stores๐Ÿ”นOthers๐Ÿ‘. ๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:๐Ÿ”นAustralia Capital Territory & New South Wales๐Ÿ”นVictoria & Tasmania๐Ÿ”นQueensland๐Ÿ”นNorthern Territory & Southern Australia๐Ÿ”นWestern Australia๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐ ๐ฎ๐ฅ๐ฅ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐“๐Ž๐‚ & ๐‹๐ข๐ฌ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ ๐ข๐ ๐ฎ๐ซ๐ž๐ฌ: https://www.imarcgroup.com/australia-cigarette-market ๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐‚๐ข๐ ๐š๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ž๐ฐ๐ฌ:๐Ÿ”นJune 2024: Dr. Reddyโ€™s Laboratories announced its acquisition of Haleonโ€™s non-U.S. nicotine replacement therapy (NRT) portfolio for GBP 500 million. This includes brands like Nicotinell, Nicabate, Habitrol, and Thrive, which are available in gum, lozenge, and patch forms across countries, including Australia.๐Ÿ”นApril 2023: Viva Energy announced its acquisition of OTR Group, aiming to bolster its convenience and mobility retail business in Australia. The deal includes OTRโ€™s Smokemart & GiftBox (SMGB) vertical, which provides tobacco and cigarette wholesale arrangements to OTR and other retail third-party networks.๐Š๐ž๐ฒ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:1. Market Performance (2019โ€“2024)2. Market Outlook (2025โ€“2033)3. COVID-19 Impact on the Market4. Porterโ€™s Five Forces Analysis5. Strategic Recommendations6. Historical, Current, and Future Market Trends7. Market Drivers and Success Factors8. SWOT Analysis9. Structure of the Market10. Value Chain Analysis11. Comprehensive Mapping of the Competitive LandscapeNote: If you need specific information that is not currently within the scope of the report, we can provide it to you as part of the customization.๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐›๐ฒ ๐ˆ๐Œ๐€๐‘๐‚ ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ:๐€๐ฌ๐ค ๐€๐ง ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ญ ๐š ๐‚๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐ž๐ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž: https://www.imarcgroup.com/request?type=report&id=35990&flag=E ๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐”๐ฌ:IMARC Group is a leading market research company providing management strategy and market research worldwide. We partner with clients across all sectors and regions to identify their highest-value opportunities, address their most critical challenges, and transform their businesses.๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐”๐ฌ:IMARC GroupEmail: contact@imarcgroup.comPhone: +1-631-791-1145Website: https://www.imarcgroup.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.