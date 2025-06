CycleØ annuncia la costruzione del suo primo impianto di biogas in Italia

An example of an operating CycleØ biogas plant in Spain

CycleØ ha annunciato oggi la costruzione di un nuovo impianto di biometano da 500 metri cubi standard all'ora in Italia.

LONDON, UNITED KINGDOM, June 10, 2025 / EINPresswire.com / -- CycleØ, sviluppatore, proprietario e gestore europeo di impianti di biogas, ha annunciato oggi la costruzione di un nuovo impianto di biometano da 500 metri cubi standard all'ora in Italia. L'impianto è finanziato al 100% dall'azienda e sarà di proprietà e gestito da CycleØ, generando gas naturale rinnovabile da immettere nella rete del gas italiana.L'impianto è il primo ad essere costruito, posseduto e gestito da CycleØ in Italia e si trova a Pontinia, nel Lazio, a sud di Roma. Utilizzerà materie prime provenienti da aziende agricole situate nel raggio di 15 km per produrre 4 milioni di metri cubi di biometano all'anno, pari a circa 45 GWh, utilizzando la digestione anaerobica (DA).Il biogas sarà poi trasformato in biometano grazie alla tecnologia di proprietà CycleØ e iniettato direttamente nella rete locale del gas della SNAM attraverso un nuovo punto di iniezione previsto nell'ambito della costruzione dell'impianto. L'impianto produrrà energia rinnovabile certificata secondo gli standard dell'UE, fornendo in un anno una quantità di gas naturale rinnovabile sufficiente a soddisfare il fabbisogno di circa 3.000 abitazioni italiane.Questa nuova capacità produttiva creata da CycleØ si basa sulle risorse energetiche rinnovabili del Paese, che attualmente forniscono il 20,6% del fabbisogno energetico annuale. L'Italia intende generare il 39,4% dell'energia da fonti rinnovabili entro il 2030, compresi 6 miliardi di metri cubi di biometano, rendendo questo nuovo asset un importante passo avanti verso il raggiungimento di questo obiettivo.Oltre a produrre energia pulita, la costruzione dell'impianto porterà benefici alla comunità locale, contribuendo alla gestione dei nitrati provenienti dai reflui zootecnici e favorendo la riduzione delle emissioni derivanti dalle attività agricole. Il digestato, un sottoprodotto ricco di sostanze nutritive derivato dal processo di DA, sarà restituito agli agricoltori per fornire fertilizzanti organici alle colture, in linea con i principi dell'economia circolare.L'impianto soddisfa tutti i criteri di sostenibilità necessari per accedere alla tariffa del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e si è qualificato per la recente quinta asta GSE. Utilizzerà la cogenerazione per soddisfare il proprio fabbisogno energetico e si approvvigionerà dell'acqua necessaria per il processo utilizzando una quantità minima dell'abbondante acqua presente nel sottosuolo vicino all'impianto.Sono già stati stipulati contratti con gli agricoltori locali per l'acquisto delle deiezioni animali per le materie prime necessarie, principalmente letame di bufale e vacche da latte, anche se CycleØ è interessata a firmare ulteriori accordi con gli agricoltori per mantenere l'impianto in funzione al livello ottimale.I piani per l'impianto sono stati presentati sia al Consiglio Comunale che al Sindaco Eligio Tombolillo di Pontinia, che hanno espresso il loro sostegno al progetto. Le attività di costruzione dell'impianto sono ora in corso, generando opportunità di lavoro e di business a livello locale: il completamento è previsto per l'estate del 2026.Quest'ultimo annuncio rafforza ulteriormente il ruolo di CycleØ come leader nella produzione di biometano in Europa, aggiungendosi all'attuale portafoglio di 3 impianti di biometano operativi e a un punto di iniezione privato nella rete del gas in Spagna. Questo è il primo di diversi impianti che CycleØ intende costruire, possedere e gestire in Italia, dove sta attualmente lavorando su una pipeline attiva di potenziali opportunità di M&A o di impianti greenfield. Questa strategia di investimento in Italia riconosce le condizioni favorevoli esistenti nel Paese per la costruzione di impianti di biogas.Parlando dell'impianto, Jaume Suriol, direttore operativo di CycleØ, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare questo primo passo di CycleØ in Italia, un mercato interessante con un grande potenziale per la produzione di biogas da trasformare in biometano. Stiamo già reclutando personale locale e collaborando con le imprese locali per la costruzione dell'impianto”. La nostra esperienza nella costruzione, proprietà e gestione di impianti propri e di un punto di iniezione in rete in Spagna ci permette di portare rapidamente benefici sia alla comunità locale sia di sostenere gli sforzi italiani per passare alle energie rinnovabili."Commentando l'annuncio, l'amministratore delegato Laurence Molke ha aggiunto: "Come unico sviluppatore, proprietario e gestore di impianti a biogas nella regione Lazio, siamo lieti di confermare il nostro investimento e di portare la nostra esperienza a sostegno della decarbonizzazione del gas in Italia. Continueremo a essere attivi in Italia e prevediamo di costruire e acquisire altri impianti di biometano con investimenti compresi tra i 70 e i 100 milioni di euro nei prossimi anni”. Questo si aggiunge ai piani di investimento di 300 milioni di euro che abbiamo già annunciato in Irlanda e Spagna".FINENote per i redattoriInformazioni su CycleØCycleØ è una piattaforma paneuropea di biometano. Produttore integrato di RNG compresso e liquefatto, l'azienda cattura le emissioni di metano dai rifiuti organici prodotti dai settori agroalimentare, industriale e municipale e le converte in biometano ed e-metano. Questo gas verde viene utilizzato per decarbonizzare i settori dei trasporti terrestri e marittimi e la rete del gas. L'azienda ha attualmente in progetto e in funzione siti in Spagna, Italia e Irlanda, con l'ambizione di sviluppare, costruire, possedere e gestire almeno 50 impianti in tutta Europa entro il 2028. Attraverso le sue controllate FNX e Biogasclean, CycleØ impiega tecnologie di sua proprietà ed è leader del mercato per l'upgrading, la liquefazione, la metanazione e la desolforazione del biogas. Per maggiori informazioni su CycleØ, visitare il sito www.cycle0.com

