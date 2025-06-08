Bitget 聚焦聯屬計劃，助力加密貨幣創作者將影響力轉化為收入

維多利亞，塞舌爾, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 正在大力宣傳其聯屬計劃，該計劃旨在為創作者、教育工作者和加密貨幣社群提供將吸引力轉化為收益的精簡途徑。 該計劃秉持 Web3 的精神，提供豐厚的佣金、分級獎勵和便利的工具，以幫助合作夥伴擴大影響力和賺取加密貨幣。 聯屬計劃支援每個人，包括個人內容創作者及大型 Web3 社群，提供一種智能、可擴展的模型，助力他們透過在加密貨幣領域的影響力實現盈利。

聯屬成員可以從推薦用戶的交易費中賺取高達 50% 的佣金，而實現里程碑和高績效的合作夥伴還可獲得額外獎金。 該計劃是按規模設計的，既適合個人內容創作者，亦適合關注加密貨幣的大型社群。 聯屬成員可獲得即時追蹤、專門支援和推廣資源等工具，從而擴大影響力，並以高效的方式實現盈利。

Bitget 在 2025 年率先推出了鏈上聯屬計劃，將透明度和控制力提升到全新水平，這在中心化交易所中尚屬首次。 該系統利用鏈上數據來驗證推薦和追蹤支出，消除猜疑，並讓合作夥伴對他們的收入更有信心。 聯屬會員可以即時監控從錢包協議到支付的所有情況，全程均由智能合約提供支援。

該聯屬計劃與 Bitget 更廣泛的生態系統保持一致，其中包括跟單交易、高流動性市場、高級 API 整合和本地化支援。 這讓合作夥伴可以更輕鬆地自訂推廣活動、吸引受眾並與平台共同發展。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 表示：「加密貨幣領域的創作者經濟正在快速發展，但實現盈利的效果卻未必可以保持同步。 透過將聯屬獎勵引入鏈上，並為各種規模的創作者設計工具，Bitget 正在將影響力轉化為可擴展的真正收入來源，這絕非花言巧語。」

Bitget 的聯屬計劃提供頂級獎勵、透明追蹤功能和鏈上基礎設施，為加密貨幣盈利開闢了全新路徑。 這專為那些推動對話、建立社群和從頭開始拓展空間的人士而打造。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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