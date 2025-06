Esenssi impulsa el acceso al negocio de la perfumería con soluciones personalizadas, dropshipping y fabricación a medida

1. Esenssi Aromas S.L. – Especialistas en negocios de perfumería. 2. Esenssi Aromas S.L. – Lanzamos el primer dropshipping de perfumería con tu propia línea de perfumes con tu marca, un negocio sin inversión, sin stock, sin gastos fijos y sin horarios. 3. Esenssi Aromas S.L. – Abre tu perfumería. Nos ocupamos de todo!

Todos los productos de Esenssi están respaldados por certificados ISO y no han sido testados en animales.

MADRID, SPAIN, June 8, 2025 / EINPresswire.com / -- La empresa Esenssi, con sede en Madrid, ha consolidado su posición como referente en la creación, fabricación y distribución de perfumes y líneas aromáticas, ofreciendo soluciones flexibles tanto para emprendedores como para negocios consolidados del sector retail. Como perfume factory especializada, la compañía cubre una amplia gama de necesidades, desde la producción de fragancias exclusivas hasta la venta de perfumes a granel y soluciones de negocio basadas en dropshipping.Con una gama de más de 300 fragancias de alta calidad, Esenssi presenta tres líneas principales: Nature (112 referencias), Top Parfum (76) y Niss (22 ediciones limitadas), adaptadas a las necesidades de diferentes perfiles de consumidores. La empresa también clasifica sus fragancias por familias olfativas, entre las que se encuentran cítricos, frutas, especias, chipres y otras variedades.Uno de los pilares de la compañía es su capacidad para desarrollar perfumes personalizados con packaging exclusivo. Esta línea de fabricación permite a las marcas contar con productos únicos, ya sea con una imagen de lujo o una propuesta más accesible y rentable. Además, Esenssi ofrece soluciones para negocios que buscan incorporar perfumes como complemento, incluyendo tiendas de moda, peluquerías, joyerías y tiendas de regalos.En respuesta a la creciente demanda del comercio electrónico, la compañía ha desarrollado un modelo de dropshipping especializado en perfumería, que permite a los emprendedores lanzar su propia línea de perfumes sin necesidad de realizar inversión inicial, mantener stock o asumir costes fijos. Esta propuesta ha sido destacada por su bajo umbral de entrada y su alto potencial de rentabilidad.Asimismo, Esenssi cuenta con una Fábrica de Perfumes a Granel, pensada para negocios que buscan maximizar su margen de beneficio. Esta opción permite comercializar perfumes de calidad sin envasado previo, reduciendo costes y facilitando la personalización.Uno de los sectores en crecimiento dentro del catálogo de Esenssi es el de los perfumes árabes , una categoría especialmente demandada tanto a nivel nacional como internacional. La empresa ofrece también perfumes arabes al por mayor , permitiendo a minoristas y emprendedores acceder a productos exóticos y sofisticados, inspirados en las tradiciones olfativas de Oriente Medio, con una excelente relación calidad-precio.Conscientes de la importancia de la regulación y la seguridad en la industria, todos los productos de Esenssi están respaldados por certificados ISO y no han sido testados en animales. La empresa también garantiza entregas en un plazo de 24 a 48 horas en todo el territorio nacional, gracias a una estrategia de stock continuo y distribución eficiente.Clientes de distintos sectores han valorado positivamente el acompañamiento y la calidad ofrecida por la empresa. “He creado mi propia línea de perfumes para mi tienda. Tanto la calidad como la ayuda para crearla ha sido genial. Estoy muy contenta. Muchas gracias.”, comenta Sara Rodríguez, usuaria del servicio de fabricación personalizada.Datos de contacto:Teléfono: (+34) 910 33 86 55Correo electrónico: info@esenssi.comWhatsApp: +34 649 251 201Sitio web: https://esenssi.com Dirección: C/Fuentespina nº41 4C, 28031 Madrid – España

Esenssi Aromas S.L. – Especialistas en negocios de perfumería.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.