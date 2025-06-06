Axi 在非洲財務大會上展示其資本配置計劃 Axi Select

悉尼, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的外匯和差價合約經紀商 Axi，參加了於 2025 年 5 月 29 日至 30 日在南非開普敦國際會議中心 (Cape Town International Convention Centre) 舉辦的非洲財務大會 (Finance Magnates Africa Summit，FMAS:25)。

參加活動的人士獲介紹 Axi Select，這是 Axi 在 2023 年推出的資本配置計劃。 此計劃在交易領域帶來了革命性的改變，專為協助懷有抱負的交易者在交易期間發揮潛力。 全球已有數萬名交易者註冊 Axi Select，當中的許多人現在達到了重要的里程碑，並獲得了 100,000 美元、200,000 美元和 500,000 美元的資金，最高資金里程碑為 1,000,000 美元。

出席展會的人士還有機會探索 Axi 的介紹經紀人 (IB) 和聯盟計劃，了解該經紀商與英超冠軍曼城的合作，並與曼城的英超紀念品及專為活動登場的球隊吉祥物合影留念。

除了與英超球隊曼城合作之外，Axi 還與巴西球會、EC 巴伊亞、LaLiga 及基羅納 FC 合作，並且在 2023 年任命英國國際球員 John Stones 為品牌大使。 在過去幾個月中，Axi 因在交易界積極創新而廣獲認可。 該經紀商最近於 2025 年《ADVFN 國際金融獎》 (ADVFN International Financial Awards) 中被獲評選為「最佳資金交易者計劃」(Best Funded Trader Programme)，此獎項表揚其資本配置計劃 Axi Select 的卓越表現。 在 2024 年，Axi 於 2024 年的杜拜外匯博覽會 (Dubai Forex Expo) 上獲得了《年度創新者》(Innovator of the Year) 大獎，並獲 Finance Feeds 評選為《最創新的外匯自營交易所》(Most Innovative Proprietary Trading Firm)，突顯了該經紀商持續致力於為交易者提供成功所需的競爭優勢。

請在此查看亮點：https://youtu.be/Ec2VYV8vOi4

*授予 Axi 集團公司。

Axi Select 計劃僅適用於 AxiTrader Limited 的客戶。 差價合約涉及很高的投資損失風險。 在我們與您進行的交易中，我們將作為您所有倉位的主要交易對手。 此內容不適用於澳洲、新西蘭和英國居民。 如欲了解更多資訊，請參閱我們的服務條款。

關於 Axi

Axi 是一間環球網上外匯和差價合約交易公司，數以千計的客戶遍及全球各地 100 多個國家或地區。 Axi 提供多種資產類別的差價合約，當中包括外匯、股票、黃金、石油及咖啡等。

欲了解更多關於 Axi 的資訊或額外評論，請聯絡：mediaenquiries@axi.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.