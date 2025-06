Le Restaurant Derya : Une référence de la cuisine méditerranéenne à Paris depuis 1998

Restaurant Derya Pour les connaisseur de viandes tournée et retournée au feu de bois, vous savez son délicieux goût tendre et onctueux qu’elle révèle au lieu d’une cuisson banale électrique sur des plaques chauffantes, des plaques à gaz ou même un four !

Le restaurant a une solide réputation, avec des centaines de recommandations de clients sur des plateformes comme TripAdvisor, Yelp et Google Maps.

PARIS, SAINT-DENIS, FRANCE, June 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Situé au 16 Rue du Faubourg Saint-Denis dans le 10e arrondissement de Paris, le Restaurant Derya s’impose depuis 1998 comme une adresse incontournable pour les amateurs de cuisine méditerranéenne authentique. Alliant qualité culinaire, accueil chaleureux et accessibilité, l’établissement séduit une clientèle fidèle et variée.Spécialisé dans les plats traditionnels méditerranéens, le Restaurant Derya met un point d’honneur à proposer une cuisine faite maison, élaborée à partir d’ingrédients frais et rigoureusement sélectionnés. Parmi les mets les plus appréciés figurent les mezze colorés, les kebabs grillés à la perfection et les desserts traditionnels tels que le baklava, plébiscité pour sa finesse.Recommandé par des centaines de clients sur des plateformes telles que TripAdvisor, Yelp et Google Maps, le restaurant bénéficie d’une réputation solide, tant pour la qualité de ses plats que pour l’ambiance qui y règne. De nombreux avis mettent en avant un service attentif et une atmosphère apaisante, idéale pour un déjeuner entre collègues comme pour un dîner en tête-à-tête.* Laetitia Cuny: Un chouette moment et une cuisine toujours excellente* Fabienne Ringler: bonne cuisine turque dans un cadre parisien 👍* Jonh Williams: accueil très sympathique, service rapide, et nourriture de qualité, grande salle. Rien à redire. À recommander sans hésitation.* Alexandre Lefage: Accueil Nickel 👍, rapidité rien à dire!, la nourriture est de QUALITÉ ! (Petit pouce bleu sur la viande d'agneau qui est rarement aussi tendre, je crois que vous la faite cuire au bois et on sent la différence!) Et au niveau de la propreté rien a signaler impeccable!. C est sûr que je reviendrai en famille!* Selma Don Rovirnio: Restaurant au TOP Accueil chaleureux et familial plats de très bonnes qualités un pur régal je le recommande à tous. Salle intérieur très espacé, joli décor et éclairage. On y vient avec plaisir en famille, en couple ou entres amis !Le cadre du Restaurant Derya ( restaurant à Saint Denis et restaurant Porte Saint-Denis ), avec sa grande salle spacieuse et son décor soigné, contribue à l’expérience globale. L’établissement s’adresse à une clientèle diverse : familles, groupes d’amis, couples, ou visiteurs de passage dans le quartier.Outre la qualité culinaire et le service, le Restaurant Derya se distingue également par une politique tarifaire accessible, rendant la gastronomie méditerranéenne disponible au plus grand nombre.Pour en savoir plus, consulter la carte ou réserver une table :📍 Adresse : 16 Rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris📞 Téléphone : 01 47 70 87 84🌐 Site internet : www.restaurantderya.com ✉️ Contact : restaurant24faubourg@gmail.com

Restaurant Derya

