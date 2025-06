NeuroCluster lanceert Nederlands AI-platform voor Europese bedrijven

Moving AI Fast in Europe

Het Nederlandse techbedrijf NeuroCluster lanceert een AI-platform dat bedrijven helpt om hun volledige organisatie en infrastructuur te automatiseren met AI.

EINDHOVEN, NETHERLANDS, June 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Eindhoven, juni 2025 – Het Nederlandse technologiebedrijf NeuroCluster lanceert een innovatief AI-platform dat bedrijven helpt om hun volledige organisatie en infrastructuur te automatiseren met kunstmatige intelligentie. Met een sterke focus op Europese gegevenssoevereiniteit en sectorgerichte toepassingen, richt NeuroCluster zich op bedrijven die willen moderniseren zonder afhankelijk te zijn van buitenlandse cloudproviders.De technologie maakt het mogelijk om binnen enkele minuten een AI-infrastructuur op te zetten, inclusief virtuele afdelingen zoals een digitale CEO, CFO en HR-team. Daarnaast lanceert het bedrijf een AI App Store voor zakelijke toepassingen, waarmee ondernemers eenvoudig toegang krijgen tot slimme software-oplossingen.“Veel bedrijven willen met AI aan de slag, maar weten niet waar te beginnen of lopen vast in complexiteit en regelgeving. Wij bouwen een platform dat het simpel, veilig en schaalbaar maakt – vanuit Europa zelf,” aldus oprichter en CEO Chris van Steenbergen.Snelle groei en strategische uitbreiding.NeuroCluster bouwt momenteel aan een eigen AI-datacenter in de Brainport Regio (Eindhoven), het technologisch zwaartepunt van Nederland. Tegelijkertijd is het bedrijf gestart met een brede marktverkenning onder Nederlandse bedrijven met AI-vraagstukken. Doel is om samen met ondernemers praktische, schaalbare oplossingen te realiseren — volledig ontzorgd en met directe inzichten in processen, data en waardecreatie.Over NeuroClusterNeuroCluster is een Nederlandse scale-up die zich richt op AI-gedreven bedrijfsautomatisering. Het platform combineert AI-infrastructuur, virtuele organisatie-agents en een zakelijke applicatiewinkel in één geïntegreerd ecosysteem. NeuroCluster opereert volledig binnen de EU en voldoet aan de strengste privacy- en compliance-eisen (zoals de GDPR).

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.