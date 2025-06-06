Cloudera 加入 AI-RAN Alliance，驱动实时数据创新与 AI 原生通信

Cloudera 携手 Dell、NVIDIA、Softbank 及 T-Mobile 共建 “Data for AI-RAN” 联盟，推进电信网络实时数据管理、边缘 AI 与混合 MLOps 发展

圣克拉拉，加利福尼亚州, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 唯一真正的数据、分析和 AI 混合平台 Cloudera 今日宣布其已加入致力于将 AI 融入电信基础设施的全球联盟 AI-RAN Alliance 。 Cloudera 将成为这一开创性创新电信服务商团队中的一员，与数据及 AI 企业共同致力于推动 AI-RAN 议程，通过实时数据与 AI 将电信网络转型为智能创收平台。

随着电信服务商竞相利用虚拟化以及下一代基础设施和架构优化网络运营成本，AI 的发展为他们创造了独特机遇。 AI 既能通过提升网络服务效率推动更佳的商业成果，同时也为服务创新开辟了广阔的空间。 在分布式边缘环境中部署 AI 的复杂性不容小觑，电信商需实施战略性企业级举措，在无线接入网 (RAN) 规模化运营 AI，以释放商业潜能。

面对这些挑战，AI-RAN Alliance 应运而生，其创始成员为 NVIDIA，其他成员包括 Dell、SoftBank、T-Mobile、KT 和 LG U+，联盟旨在解决这些难题，并驱动 AI 与电信交叉领域的创新。 AI-RAN Alliance 成员正在协同推进标准化 AI 与新旧网络集成，为 AI 优化构建共享基础设施，加速边缘 AI 应用开发，并在现实环境进行试点，以可行实据助力电信业实现可靠且可盈利的 AI 部署。

作为企业 AI 与现代数据架构的公认领导者，Cloudera 的加入将为联盟带来可扩展的数据管理、边缘到 AI 编排及开源优先理念的强大组合，完美契合 AI-RAN Alliance 的使命。 Cloudera 的独特优势在于为电信商赋能，从而使其在混合、边缘及本地环境中都能对 AI 工作负载进行部署、管理和规模化。

作为 AI-RAN Alliance 最新成员，Cloudera 承诺将：

加入全新 “Data for AI-RAN” 工作组 ，推动电信与 AI 工作负载的数据编排标准化、大语言模型 (LLM) 驱动网络自动化，同时启用混合模式 MLOps。 Cloudera 的加入将为 AI-RAN Alliance 注入数据与 AI 平台方面的专业实力，助力联盟将数据与 AI 流程与电信运营需求深度对接，从而加速 AI 原生用例的创新与部署。

，推动电信与 AI 工作负载的数据编排标准化、大语言模型 (LLM) 驱动网络自动化，同时启用混合模式 MLOps。 Cloudera 的加入将为 AI-RAN Alliance 注入数据与 AI 平台方面的专业实力，助力联盟将数据与 AI 流程与电信运营需求深度对接，从而加速 AI 原生用例的创新与部署。 支持 AI-RAN Alliance 三大核心目标 ，包括 AI-for-RAN、AI-and-RAN，以及 AI-on-RAN。

，包括 AI-for-RAN、AI-and-RAN，以及 AI-on-RAN。 加速落实现实世界 AI 用例 ，与 AI-RAN Alliance 成员联合试点部署 AI 应用，例如 SLA 驱动的网络可用性保障和实时异常检测。 这包括构建并验证电信运营商可在实际环境中部署的参考架构，缩短创新落地路径，并将模型可复用性与协作可行性最大化。

，与 AI-RAN Alliance 成员联合试点部署 AI 应用，例如 SLA 驱动的网络可用性保障和实时异常检测。 这包括构建并验证电信运营商可在实际环境中部署的参考架构，缩短创新落地路径，并将模型可复用性与协作可行性最大化。 发挥 Cloudera 平台效能，实现边缘实时决策，应用可扩展训练数据准备或 MLOps，实现 AI 推理规模化运营，同时确保能够对其进行观测和管控，以及从边缘到核心的编排。

“能够为 AI-RAN Alliance 贡献我们的数据与 AI 专长，Cloudera 深感荣幸。 网络是电信业务的核心，不仅能驱动利润增长，还能够推动服务转型，而 AI 则有潜力在这些维度释放巨大价值。”Cloudera 首席战略官 Abhas Ricky 表示， “我们已为全球数百家电信运营商提供数据与 AI 自动化战略，凭借我们在该领域的领先地位，期待与 AI-RAN Alliance 的成员携手合作，加速创新步伐，并与客户共同迈向繁荣未来。” 我们的宗旨是推动定义数据标准、编排模型及参考架构，以赋能未来的智能、自适应、AI 原生网络。”

KT 网络战略副总裁 Jemin Chung 表示：“能够与 Cloudera 和 AI-RAN Alliance 的同侪们共建 ‘Data for AI-RAN’ 工作组，我们深感自豪。 随着 AI 日益成为下一代网络的核心，安全且规模化利用数据的能力将成为企业脱颖而出的关键竞争优势。 我们期待通过这一倡议，定义推动以 AI 为核心的 RAN 演进的最佳实践，进一步提升业务运营的智能化水平。”

AI-RAN Alliance 主席、SoftBank 先进技术研究院首席专家 Alex Jinsung Choi 博士表示：“Cloudera 的加入是 AI-RAN Alliance 的重要里程碑。随着全行业对 AI 应用与成功需求的激增，联盟正快速发展。 该公司在数据与 AI 领域的领导力，与其广泛的电信业务布局相结合，将强有力地推进我们构建智能 AI 原生网络的共同愿景。”

如需了解更多有关 Cloudera 在 AI-RAN Alliance 中的角色及其赋能下一代通信的实践案例，请访问 www.cloudera.com/solutions/telecommunications.html 。

关于 Cloudera

Cloudera 是唯一真正的数据、分析和 AI 混合平台。 Cloudera 管理的数据量比其他仅提供云服务的供应商高出 100 倍，这一优势使其能够助力全球企业在公共云或私有云上转化各类数据，从而获得有价值且值得信赖的洞见。 我们的开放数据湖仓提供可扩展且安全的数据管理，并结合便携式云原生分析，帮助客户将生成式人工智能模型直接应用于其数据，同时维护数据隐私，确保人工智能部署的责任性和可靠性。 全球规模最大的金融服务、保险、媒体、制造业和政府品牌都依托 Cloudera，利用其强大的数据能力，破解曾被视为无法解决的难题——无论当下还是未来。

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