Capricorn Mutual 選用 Duck Creek Technologies 作為其全新核心保險交付技術合作夥伴

Duck Creek 的解決方案將成為 Capricorn Mutual 業務策略的主要推動力，以鞏固其汽車貿易成員的業務

悉尼, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險未來的全球供應商 Duck Creek Technologies，宣布與 Capricorn Mutual 建立全新的軟件即服務 (SaaS) 核心保險交付技術合作關係，該公司為澳紐最具規模會員制組織之一 Capricorn 轄下的保障部門。

Duck Creek 透過 OnDemand 雲端交付平台提供的全線服務，包括 Policy、Rating、Billing、Claims 和 Clarity（數據和見解），將會取代 Capricorn Mutual 現有的傳統技術堆疊，讓業務能夠為 Capricorn 超過 30,000 間中小型汽車業務成員提供更佳的商業和國內保障產品及體驗。

Risk Services 行政總裁 Rod Scanlon 稱：「作為一個以成員為基礎的組織，透過提供優質的服務來鞏固成員的業務，是我們的首要任務。 我們深信於現在和將來，Duck Creek 能為我們提供要履行這項承諾所需的技術平台。」

由於其汽車貿易成員要在動態和高風險的環境中運作，Capricorn Mutual 需要一套核心交付解決方案來支援其策略，以深化與成員間的關係、提升過程以提供一流的體驗，並且不斷改善產品、服務及風險管理。

Scanlon 先生說道：「我們認為科技應該成為本公司業務策略和目標的主要推動力。 Duck Creek 讓我們得以提升自動化能力，改善工作流程，並將我們的保險系統與其他成員的受益方案作出整合。 Duck Creek 持續改進與模組式的軟件即服務 (SaaS) 解決方案，提供清晰直觀的團隊和成員體驗，以及強大的評級引擎。 Duck Creek 平台為我們提供了實現這些策略所需的一切功能和能力。」

Scanlon 先生補充說：「容易執行、極具自然及智慧的用戶介面，減低了團隊花在系統上培訓時間，讓我們得以較低的相關交付成本，更迅速向成員提供更多價值。」

Duck Creek 亞太區總經理 Christian Erickson 就新的合作關係表示：「我們熱烈歡迎 Capricorn Mutual 加入，成為 Duck Creek 大家庭的一員。 在整個甄選過程中，Capricorn Mutual 嚴格審查並測試了市面上各種解決方案，以確保其成員獲得最佳體驗及成果。 Duck Creek 有幸獲認可成為頂尖的解決方案，我們期望幫助 Capricorn Mutual 建立更深厚的成員關係。」

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是為財產與意外險及一般保險行業未來制訂全球智能解決方案的提供商。 我們是現代保險系統的平台，使行業能夠充分利用雲端計算的優勢，構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值，而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為全套解決方案的形式提供，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

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Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

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