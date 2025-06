Carlos Unplugged redefine la música en vivo en la provincia de Málaga para el verano de 2025

Jonny and Anabella performing at Carlos Unplugged Carlos Unplugged music bar, Torrox Costa, Malaga Carlos Unplugged Torrox Costa - live music artists

Un nuevo espacio musical en Torrox Costa fusiona música en vivo, bienestar y frecuencia 432Hz para una experiencia transformadora este verano.

TORROX COSTA, MALAGA, SPAIN, June 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Carlos Unplugged está redefiniendo la música en vivo en la Costa del Sol este verano. Este vibrante y nuevo espacio ofrece actuaciones afinadas a 432Hz para una experiencia sonora que conmueve el alma como ninguna otra. Ubicado en el encantador pueblo costero de Torrox Costa, es donde la música se encuentra con la frecuencia consciente.A diferencia de los bares convencionales, Carlos Unplugged prescinde de pistas de acompañamiento, pantallas y luces intermitentes, creando un entorno donde la esencia de la música en vivo ocupa el centro del escenario. Aquí descubrirás una mezcla ecléctica de géneros musicales en directo—desde guitarra española y blues rock hasta jazz, soul y sonidos contemporáneos—con actuaciones tanto de solistas como de bandas completas, además de sesiones de improvisación con decenas de músicos.Desde su apertura en enero, el bar se ha convertido rápidamente en un destino favorito tanto para los locales habituales como para amantes de la música de toda la región y más allá. Fundado por Rowena y Jonny, pareja de larga trayectoria, residentes británicos afincados en España, Carlos Unplugged ofrece una experiencia inmersiva que combina actuaciones auténticas con un entorno diseñado para el bienestar holístico y la atención plena.El diseño innovador del local incorpora una ambientación afinada a 432Hz que potencia la energía vibracional positiva, complementada por iluminación con cristales y detalles de bienestar cuidadosamente seleccionados—una propuesta pionera en la provincia. Delicias caseras y bebidas especiales (incluyendo café de especialidad y tartas del día—con opciones veganas disponibles), junto a actividades de bienestar, completan la oferta de este enclave musical junto al mar.Las primeras reseñas en Google reflejan el atractivo especial del lugar. Una vecina de largo recorrido, Sarah, comentó: “Durante los últimos 25 años he visitado Nerja y alrededores, y sin duda, Carlos Unplugged en Torrox destaca como el mejor sitio para música en vivo.” Otros visitantes añadieron: “Es mucho más que un bar musical—desde sesiones de Tai Chi hasta una taza de té verde, este lugar nutre cuerpo y espíritu,” y, “El mejor barcito de Torrox. Se siente como estar en casa. Personal amable. Me encantan las jam sessions. ¡Seguid así ✌️!”Carlos Unplugged espera dar la bienvenida a nuevos visitantes durante su primera temporada de verano, mientras continúa atendiendo a su leal clientela local.“Nos esforzamos por ofrecer autenticidad en todo lo que presentamos y solo programamos artistas que conecten y transmitan energía al público,” dice Jonny, a quien encontrarás tocando la guitarra casi todas las noches. “Nuestro lugar trata de compartir energía en un ambiente seguro y cómodo. Queremos ayudar a la gente a reflexionar y tomar mejores decisiones para su salud y bienestar. Somos lo que comemos—y eso incluye los ojos, los oídos, la mente y el estómago.”Ubicado en la Avenida Europa, frente al mar en Torrox Costa, el bar goza de una ubicación privilegiada que lo convierte en un destino acogedor tanto para residentes como para viajeros.Los propietarios invitan cordialmente a representantes de los medios a experimentar en persona el paisaje sonoro único de Carlos Unplugged. Contacta con nosotros para una visita exclusiva o entrevistas con los fundadores y artistas. www.carlosunplugged.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.