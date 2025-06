Eğitimde Yapay Zeka Dönemi: Verimlilik Arttı, Erişim Azaldı

Yapay zekâyı temsil eden karton robot figürleri, kitaplar üzerinde eğitimde dijitalleşmeyi simgeliyor.

Yapay zekâ eğitimi dönüştürüyor, ancak maliyetler öğrencileri zorluyor. Eskritor, erişimi kolaylaştırmak için harekete geçti.

Bugün birçok öğrenci, en çok ihtiyaç duyduğu dönemde yapay zekaya ulaşamıyor.” — Şiyar Işık

TURKEY, June 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Yapay zekanın eğitimdeki etkisi artık yalnızca teknik bir konu değil; aynı zamanda pedagojik, sosyal ve ekonomik bir mesele. Öğrenciler hızlıca içerik üretebiliyor, akademik yazı süreçlerini optimize edebiliyor. Ancak bu dönüşümün merkezinde hâlâ önemli bir sorun var: herkes bu teknolojilere eşit biçimde ulaşamıyor mu?Yapay zeka eğitimde neleri değiştirdi?Son birkaç yıl içerisinde yapay zeka (YZ, AI), eğitim dünyasında devrim niteliğinde bir dönüşüm sağladı. Öğrenciler artık ödev yazımından makale özetlemeye, not çıkarmadan dil bilgisi düzeltmelerine kadar pek çok işi dakikalar içinde tamamlayabiliyor. Özellikle ChatGPT gibi popüler ileri düzey büyük dil modelleri sayesinde üretkenlik hiç olmadığı kadar artmış durumda. Öğrenciler sadece zaman kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda daha doğru, daha net ve daha etkili içerik üretebiliyor.Yapay zeka araçları, karmaşık konuları basitleştirmekten tutun da yabancı dilde metin üretimine kadar pek çok konuda destek sunarak öğrenme sürecini hızlandırıyor. Sınavlara çalışırken konuları özetleyip sadeleştirmek gibi işlevler, klasik öğrenme yöntemlerinin ötesine geçen kişiselleştirilmiş eğitim olanakları sağlıyor.Deloitte’un 2024 tarihli “ Dijital Tüketici Trendleri ” raporuna göre, Türkiye’de üretken yapay zekâ kullanım oranı %52’ye ulaştı. Bu oran, dünya ortalamasının (%42) da üzerinde yer alıyor ve dijital araçların Türkiye’deki tüm sektörler gibi eğitimdeki etkisini de açıkça ortaya koyuyor.Peki, Yapay Zekaya Herkes Erişebiliyor mu?Yapay zekanın eğitimde sağladığı bu büyük kazanımlar, ilk bakışta tüm öğrencilere fayda sağlıyor gibi görünebilir. Öğrenme hızlanıyor, içerik üretimi kolaylaşıyor, akademik yazım daha erişilebilir hale geliyor. Ne var ki bu tablo herkes için aynı derecede geçerli değil.Buna rağmen bu dönüşümden herkesin eşit oranda faydalandığını söylemek zor. Tüm bu kolaylıkların bir bedeli var: erişim neredeyse lüks hâline geldi. Öğrenciler, akademik üretkenliklerini artıracak bu araçlara ulaşmakta zorlanıyor. Popüler yapay zeka platformları, her ne kadar etkileyici performans sunsalar da, yüksek abonelik ücretleri ve sınırlı ücretsiz versiyonlarıyla çoğu zaman genç kullanıcıları dışarıda bırakıyor.Örneğin, ChatGPT'nin ücretli versiyonu ayda 20 dolar gibi bir bedel talep ediyor. Türkiye gibi döviz kurunun yüksek olduğu ülkelerde bu rakam, birçok öğrenci için erişilmesi güç bir noktaya geliyor. Ücretsiz sürümler ise özellikle uzun ve detaylı içerikler üretmek isteyenler için yeterli olmaktan uzak.Eğitimde Fırsat Eşitliği Teknolojiyle Nasıl Sağlanabilir?Yapay zeka, öğrenciler için ciddi bir zaman ve emek tasarrufu sağlıyor. Uzun metinleri birkaç saniyede özetlemek, akademik dili sadeleştirmek, hatta kaynak önerileri almak mümkün. Ancak bu faydaların herkes için ulaşılabilir olması gerekiyor.Stanford Üniversitesi'nin 2024 AI Index Raporu 'na göre, yapay zeka ve bilgisayar bilimi eğitimi genişlemekte, ancak erişim ve hazırlık konularında hâlâ boşluklar bulunmaktadır. Bu durum, özellikle düşük gelirli öğrencilerin yapay zeka destekli eğitim araçlarına erişimde zorluk yaşamasına ve eğitimde fırsat eşitliğinin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır.AI araçları, öğrencinin seviyesine uygun biçimde bilgi sunarak öğrenmeyi daha etkili hâle getiriyor. Hataları tespit edip düzelten sistemler, yazılı anlatımı geliştiriyor. Ayrıca farklı disiplinlerde çalışan öğrenciler için akademik üslup, içerik biçimlendirme gibi detaylarda da destek sunuluyor.Alternatif Çözümler: Eskritor Öğrenciler İçin Ne Sunuyor?Bu noktada devreye yeni alternatifler giriyor. Eskritor, öğrenci dostu politikaları ve %50 eğitim indirimi ile dikkat çekiyor. Tor.app çatısı altında geliştirilen uygulama, metin yazımı, belge düzenleme, özet çıkarma ve sesle yazma gibi temel ihtiyaçlara hitap eden özelliklerini öğrencilere özel bir fiyatlandırma modeliyle sunuyor.Eskritor yalnızca metin üretimi değil; belge yükleme, metin düzenleme ve istenilen formatta çıktı alma (PDF, DOCX, TXT) gibi süreçleri de kapsıyor. Üstelik platform, akademik yazım diline uyarlama ve içerik zenginleştirme gibi gelişmiş fonksiyonları da kullanıcılarına sunuyor. "Yeniden yaz" özelliğiyle metinler akademik dile dönüştürülebilirken, "zenginleştir" komutu sayesinde içerikler örnekler, veriler ve referanslarla güçlendirilebiliyor.Tor.app CEO’su Şiyar Işık bu konuda şöyle diyor: “Bugün birçok öğrenci, en çok ihtiyaç duyduğu dönemde yapay zekaya ulaşamıyor. Biz, bu durumu değiştirmek için yola çıktık. Eğitim teknolojiden ayrı düşünülemez, ama teknoloji de herkesin erişebileceği bir şey olmalı.”Eskritor’un sunduğu araçlar, öğrencilerin yalnızca ödev yapmasına değil, aynı zamanda yazıların stilini, yapısını ve akademik geçerliliğini artırmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, Word ya da PDF gibi belgelerini doğrudan platforma yükleyebiliyor, içeriklerini profesyonel biçimde düzenleyebiliyor ve çıktıları farklı formatlarda alabiliyor.Bu bütünleşik özellikler, hem içerik kalitesini hem de kullanıcı deneyimini iyileştiriyor ve akademik yazım sürecini çok daha yönetilebilir hale getiriyor.Eğitim Teknolojisi Lüks Değil, Temel İhtiyaç OlmalıYapay zeka teknolojileri, sundukları verimlilikle eğitimde gerçek bir dönüşüm yaratma potansiyeline sahip. Ancak bu potansiyelin herkes tarafından kullanılabilir olması gerekiyor. Eğer sadece belirli bir kesimin ulaşabildiği bir teknolojiye dönüşürse, bu durum eğitimdeki fırsat eşitsizliğini daha da derinleştirir.Eskritor gibi çözümler, bu dengesizliği dengelemeye yönelik umut verici adımlar atıyor. Eğitimde fırsat eşitliği yalnızca okulda değil, dijital araçlara erişimde de sağlanmalı.

