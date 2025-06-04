Bitget 啟動第二年「反詐騙月」活動，以打擊日益猖獗的網絡欺詐行為

塞舌爾，維多利亞, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 正式啟動了第二年的「反詐騙月」活動，這是一項全球性倡議，目的在於傳播加密安全意識。 詐騙手段層出不窮，變得與防騙科技同樣複雜，在此環境下，Bitget 秉持以下文化立場：安全已不只是一項後台功能；而是平台和用戶之間共通的理念。

區塊鏈與 Web3 發展迅速，然而威脅亦不斷升級， 從偽裝成贈品的釣魚連結，以至隱藏在社交媒體炒作背後的惡意智能合約，詐騙變得越來越具創意，令人更加防不勝防。 根據報告指出，單在 2024 年，與加密貨幣相關詐騙所導致的損失就超過了 99 億美元，自 2020 年以來年度增幅高達 24%。

儘管比特幣價格創下歷史新高，加速了加密貨幣的普及，但對於準備不足的人士而言，加密貨幣領域的陰暗處依然危機四伏。 由於人工智能產生的誘騙以及先進社交工程策略的帶動，加密貨幣詐騙案件激增，顯示在加密貨幣生態系統內，有迫切需要提高安全意識及建立更主動防禦措施。

自 2024 年起，Bitget 將每年 6 月定為「反詐騙月」，以提高安全意識及保障用戶的數碼資產和個人資料。 在今年 6 月，Bitget 一改過往的宣傳方式，將懼怕轉化成賦予用戶預防詐騙的能力。 以「明智眼光，更強後盾」(Smarter Eyes, Stronger Shields) 為主題，Bitget 的「反詐騙月」活動結合了遊戲化教育、社群故事敘述和參與度高的內容來培育具有警覺性的文化。 活動推出了 Bitget Anti-Scam Hub (Bitget 反詐騙中心)，這個專屬的微型網站提供互動資源、"PFP Smarter Glasses" (「PFP 更明智視覺」) 社交媒體活動、包含多個部分的安全網誌系列，以及 "Smarter Eyes Challenge"（「更明智眼光挑戰」）的小型遊戲。

然而，這並不是單打獨鬥的任務。 Bitget 與日益擴展的保安專家網絡合作，以加強訊息的傳播範圍，並且為區塊鏈建立更安全的未來。 這項倡議的主要合作夥伴包括頂級的網絡保安公司，如 GoPlus、SlowMist、OneKey、BlockSec 及 Security Alliance —— 他們在識別漏洞、分析鏈上威脅和建立保障基礎設施方面均屬頂尖翹楚。

與此同時，活動亦得到了其他知名的 Web3 參與者，例如 Bitget Wallet、Morph 及 Tapswap 等的策略性合作支持。 這些平台體現了更廣泛生態系統對提升 Web3 安全度的承諾，確保錢包、應用程式及社交體驗的用戶都能獲得知識，並且透過設計得到保障。

然而這不僅是關乎工具，而是更關乎信任。 Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「詐騙活動可能會因時制宜，但我們同樣與時並進。 我們正為 Web3 構建未來，當中安全不再是用戶的期盼， 而是他們有份參與其中的一環。 『反詐騙月』與我們的理念一致：保障用戶不僅是技術上的任務，更是一項共同的使命。」

除了以用戶為中心的互動參與外，Bitget 還將與合作夥伴，網絡保安公司 Slowmist 和合規智能平台 Elliptic 攜手發佈其 2025 年反詐騙報告 (2025 Anti-Scam Report)，為不斷演變的詐欺情況、常見的攻擊媒介提供以數據為本的分析，以及說明為了有效應對這些威脅，Bitget 如何升級其內部系統。

「反詐騙月」活動體現了 Bitget 的長期承諾：安全是加密貨幣未來發展的基礎。 在 Web3 的「暗黑森林」中，安全意識未許不是我們最強大的防禦盔甲。 產業正值發展之際，我們的保安方式亦應緊隨其步伐。

在 2024 年首次舉辦的反詐騙活動中，Bitget 發表了一份報告，探討深偽技術 (Deepfakes) 如何有可能在兩年內成為 70％ 加密貨幣罪案的源頭。此外，Bitget 亦在越南展開了社交宣傳活動，對加密貨幣詐騙及風險提出警告。 今年，隨著加密貨幣領域在詐騙活動和普及方面同時達到新高，Bitget 承諾與全球社群及著名保安機構聯手合作，傳遞安全意識和教育。

如欲參加活動，請到此瀏覽 Bitget Anti-Scam Hub (Bitget 反詐騙中心)。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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