Bitget启动第二年度“反诈骗月”活动，旨在打击日益猖獗的网络诈骗

维多利亚，塞舌尔, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和Web3公司Bitget正式启动了第二年度“反诈骗月”活动，这项全球性倡议旨在提高公众的加密货币安全意识。 在诈骗手段与防范技术同样复杂的时代，Bitget正在倡导一种文化理念：安全不再仅仅是后台技术的职责，而是平台与用户共同践行的安全意识。

区块链和Web3发展迅速，但威胁也随之不断演变。 从伪装成赠品的钓鱼链接，到借助社交媒体炒作掩盖的恶意智能合约，诈骗手段愈发巧妙，且愈加难以察觉。 有报告显示，仅2024年，涉及加密货币的诈骗造成的损失就超过99亿美元，自2020年以来保持了24%的年均增长率。

尽管比特币屡创新高，加密货币的普及步伐加快，但对于未做好防范准备的人来说，这一领域的阴暗角落依然危机重重。 这波由人工智能生成的欺诈手段与高级社会工程策略推动的加密货币诈骗激增，突显了整个加密货币生态系统在提升安全意识与强化主动防御方面的迫切需求。

自2024年起，Bitget将每年六月定为“反诈骗月”，旨在提升公众安全意识，保护用户的数字资产和个人数据。 纵观今年六月，Bitget正在改写局面，把恐惧转化为力量与信心。 在“慧眼识诈，坚盾护航” (Smarter Eyes, Stronger Shields) 的主题下，Bitget的“反诈骗月”活动融合了游戏化教育、社区故事分享和高互动内容，致力于营造警惕意识的文化氛围。 此次活动推出了Bitget反诈骗中心——一个集各种互动资源、“PFP智慧眼镜”社交媒体行动、多篇安全博客系列和“慧眼挑战”小游戏于一体的专属微型网站。

这项任务不是单靠一方就能完成的。 Bitget联合不断壮大的安全专家网络，共同传播安全理念，携手打造更安全的区块链未来。 这项倡议的重要合作伙伴包括GoPlus、SlowMist、OneKey、BlockSec和Security Alliance等顶级安全公司——他们在发现漏洞、分析链上威胁以及构建防护基础设施方面处于行业领先地位。

与此同时，该活动还获得了Bitget Wallet、Morph和Tapswap等其他知名Web3参与者的战略合作支持。 这些平台体现了更广泛的生态系统致力于打造更安全Web3的承诺，确保用户在钱包、应用和社交体验中既能获得知识赋能，又能通过设计获得保护。

这不仅关乎工具，更是信任的体现。 “诈骗手法或许不断演变，但我们也将持续加以应对。”Bitget首席执行官Gracy Chen表示， “我们正在构建一个Web3未来，让安全不再只是用户寄望的目标，而是他们亲身参与、共同打造的一部分。 ‘反诈骗月’与我们的理念相契合——保护用户不仅是一项技术责任，更是大家共同肩负的使命。”

除了面向用户的互动活动外，Bitget还将联合网络安全公司Slowmist和合规情报平台Elliptic发布《2025年反诈骗报告》。该报告将以数据为基础，深入剖析不断演变的诈骗态势、常见攻击手段，并展示Bitget如何通过升级内部系统有效防范各类安全威胁。

“反诈骗月”彰显了Bitget的长期承诺：安全是加密货币未来的基石。 在Web3这片“黑暗森林”中，安全意识或许是我们最坚实的防护手段。 行业在不断壮大，我们的安全防护也该与时俱进。

2024年，Bitget首次开展反诈骗活动，并发布了一份报告，指出未来两年内，深度伪造技术可能成为约70%加密货币犯罪的手段。同时，Bitget还在越南开展社会宣传活动，旨在提醒公众警惕加密货币诈骗及相关风险。 今年，随着加密空间在诈骗数量和用户采用率方面双双创下新高，Bitget承诺将携手全球社区及知名安全机构，共同推动安全意识和教育的普及。

若有意参加本次活动，请点击此处访问Bitget反诈骗中心。

关于Bitget

Bitget成立于2018年，是全球领先的加密货币交易所和Web3公司。 Bitget交易所为150多个国家和地区的超过1.2亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时为用户提供比特币、以太坊以及其他加密货币的实时价格。 Bitget Wallet前身为BitKeep，是一款世界级的多链加密货币钱包，提供一系列全面的Web3解决方案和功能，包括钱包功能、代币兑换、NFT市场、DApp浏览器等。

Bitget也通过各种战略合作伙伴关系走在推动加密货币应用的前沿。例如，Bitget是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA)在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。此外，Bitget还是多位土耳其国家级运动员Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和İlkin Aydın（土耳其排球国家队成员）的全球合作伙伴，Bitget希望藉此合作激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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