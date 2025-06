TelcaVoIP lancia la eSIM globale per viaggiatori e professionisti digitali

Connettività globale per viaggiatori e aziende: nessuna SIM fisica, attivazione immediata, piani flessibili e copertura in 160+ Paesi.

MILANO, ITALY, June 4, 2025 / EINPresswire.com / -- TelcaVoIP International, azienda leader nei servizi di telecomunicazione VoIP, cybersecurity e soluzioni cloud tra Europa e Stati Uniti, annuncia il lancio ufficiale del suo nuovo servizio globale eSIM , ora disponibile su www. telcavoipesim .com.Pensata per viaggiatori, nomadi digitali e aziende internazionali, la eSIM di TelcaVoIP consente di ottenere connettività mobile istantanea in oltre 160 Paesi, senza dover utilizzare una SIM fisica. Il servizio offre piani flessibili, attivazione immediata e compatibilità con tutti i principali dispositivi dotati di tecnologia eSIM.“La nostra missione è da sempre abbattere i confini nella comunicazione,” dichiara Fabrizio Guerra, Fondatore & CEO di TelcaVoIP International. “Con la nostra nuova piattaforma eSIM, offriamo la libertà di connettersi ovunque, in qualsiasi momento, senza vincoli o costi nascosti.”Caratteristiche principali della eSIM TelcaVoIP:Copertura globale: connettività in oltre 160 PaesiAttivazione immediata: nessuna spedizione, basta scaricare e connettersiPiani flessibili: opzioni a consumo o prepagate, per viaggi brevi o lunghiSupporto multilingue: disponibile in italiano, inglese e polaccoSoluzioni per aziende: API e piattaforma white-label per partnerBasata su infrastrutture solide e supportata da operatori mobili Tier-1, la eSIM TelcaVoIP garantisce prestazioni elevate, latenza minima e massima flessibilità, anche in aree remote o ad alta densità.Questo nuovo servizio amplia l’offerta di TelcaVoIP International, già riconosciuta per le sue soluzioni avanzate di VoIP, intelligenza artificiale e comunicazione sicura in Europa, Nord America e Asia.Per consultare i piani disponibili e attivare la tua eSIM in pochi secondi, visita il sito www.telcavoipesim.com Per collaborazioni commerciali: esim@telcavoip.net.Chi è TelcaVoIP InternationalCon sedi operative in Europa e negli Stati Uniti, TelcaVoIP International offre soluzioni ICT avanzate a imprese e istituzioni di tutto il mondo. Dai sistemi VoIP alla cybersecurity, fino all’intelligenza artificiale e alla certificazione digitale, TelcaVoIP costruisce il futuro della comunicazione — senza confini.

