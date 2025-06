chip

INDONESIA, June 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Di tengah ketegangan rantai pasok semikonduktor global yang terus berlangsung, sebuah perusahaan berbasis di Inggris yang fokus pada layanan foundry chip analog dan sinyal campuran — BintangChip — kini menarik perhatian luas dari kalangan investor dan pelaku industri.

Dalam beberapa tahun terakhir, kapasitas produksi chip dunia mengalami fluktuasi yang mempengaruhi mulai dari elektronik konsumen hingga industri otomotif. Namun, berbeda dengan tren tersebut, BintangChip berhasil menjaga output produksi yang stabil, dengan catatan pengiriman yang konsisten dan tepat waktu. Sejak ekspansi ke pasar Indonesia pada awal 2024, tingkat keterlambatan pengiriman rata-rata perusahaan tetap di bawah 3%, jauh lebih baik dibandingkan rata-rata industri.

Kapasitas stabil didukung oleh sistem manufaktur matang dan kolaborasi efisien

BintangChip memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam layanan foundry semikonduktor, khususnya pada proses fabrikasi analog dan sinyal campuran dengan kompleksitas menengah, dan telah melayani berbagai sektor seperti otomotif, kontrol industri, dan alat kesehatan — semua dengan standar keandalan tinggi.

“Kami tidak mengejar proses manufaktur tercanggih, tetapi kami menjamin kestabilan lini produksi, kematangan teknologi, dan respons layanan yang cepat,” ujar seorang manajer proyek senior BintangChip saat diwawancarai.

BintangChip juga telah menandatangani sejumlah kontrak jangka panjang dengan pelanggan dari Eropa dan Asia Tenggara, untuk menghindari dampak fluktuasi permintaan jangka pendek. Dalam proses ekspansi kapasitas di Indonesia, perusahaan melibatkan teknisi dan pekerja lokal terlatih, sehingga memastikan efisiensi peluncuran fasilitas baru. Perusahaan menyatakan saat ini mampu melakukan pengujian dan pengepakan lebih dari 120 juta unit chip per bulan, dan berencana meningkatkan kapasitas hingga 30% lagi sebelum akhir tahun 2025.

Tingkat kepuasan pelanggan tinggi, BintangChip jadi perwakilan foundry yang tumbuh melawan arus

Dalam survei kepuasan pelanggan terbaru, BintangChip menerima banyak penilaian positif seperti “pengiriman tepat waktu”, “proses stabil”, dan “komunikasi baik”. Khususnya saat krisis pasokan material pada kuartal keempat tahun 2024, perusahaan tetap mampu menyelesaikan sebagian besar pesanan dari pelanggan otomotif tepat waktu, sehingga dijuluki sebagai “penyedia stabil yang langka”.

Perwakilan dari sebuah perusahaan alat kesehatan asal Eropa menyatakan:

“Kami telah bekerja sama dengan BintangChip selama enam tahun. Bahkan di masa sulit akibat pandemi dan ketidakpastian geopolitik, mereka tetap mampu memenuhi pengiriman tepat waktu dan berkualitas. Inilah alasan kami memperluas kerja sama.”

Dari sudut pandang investor: stabilitas adalah nilai

Di tengah pasar keuangan yang semakin hati-hati, sebuah perusahaan foundry yang memiliki basis pelanggan kuat, kemampuan pengiriman yang teruji, dan arah teknologi yang jelas, dinilai memiliki nilai investasi jangka panjang. Analis menilai bahwa meskipun BintangChip tidak bermain di proses manufaktur tercanggih, fokusnya pada pasar chip “kustom dan andal” sangat cocok dengan permintaan industri saat ini untuk solusi non-standar yang stabil.

“Di tengah kelangkaan chip, kemampuan untuk mengirimkan tepat waktu adalah daya saing utama,” ujar seorang pengamat industri semikonduktor di Asia Tenggara.

