Leo Autopartage et l’application Transit s’associent pour simplifier la mobilité partagée à Montréal

Les voitures Leo sont maintenant visibles dans l’application Transit, permettant aux usager⋅ère⋅s de mieux planifier leurs déplacements à Montréal.

MONTRéAL, CANADA, June 4, 2025 / EINPresswire.com / -- MONTRÉAL, le 3 juin 2025 – Les Montréalais⋅es peuvent désormais facilement repérer les véhicules de Leo Autopartage et y accéder directement dans Transit . Grâce à cette nouvelle collaboration, les options de mobilité s’élargissent pour les 350 000 personnes qui utilisent Transit chaque mois dans la métropole. De plus, les abonné⋅e⋅s Transit Royale bénéficieront d’un rabais de 10 % sur leur temps d’utilisation des véhicules Leo, une incitation concrète à adopter des modes de transport partagés.« Notre mission chez Leo Autopartage est d’offrir une véritable alternative à la voiture individuelle. Pour y parvenir, il est essentiel de proposer des outils simples, accessibles et bien intégrés. L’application Transit incarne parfaitement cette approche. Ce partenariat représente une opportunité concrète de faire découvrir Leo à un plus large public et de promouvoir l’autopartage comme solution de mobilité durable au quotidien », explique Anaïs Boyer-Lafrenière, responsable des relations publiques chez Leo Autopartage.Leo Autopartage propose une flotte de voitures en libre-service accessibles 24/7 dans différents quartiers de Montréal, favorisant une utilisation plus collective et responsable de l’automobile. Avec son modèle simple d’autopartage communautaire, Leo permet à ses membres de réserver un véhicule pour quelques minutes, heures ou pour des journées entières.De son côté, Transit regroupe les principales options de transport – autobus, métro, BIXI, Communauto, et maintenant Leo Autopartage – dans une seule application conviviale. L’ajout de Leo dans Transit offre une visibilité accrue au réseau de voitures partagées et permet aux usager·ère·s de mieux combiner les différents modes de transport selon leurs besoins.« L’appli Transit est maintenant disponible dans plus de 800 villes au Canada et à travers le monde, mais on se réjouit toujours de pouvoir s’associer à des compagnies de chez nous à Montréal. Comme notre mission est de faciliter la vie sans voiture personnelle, s’associer avec Leo afin de promouvoir ce nouveau service dans la métropole allait de soi », souligne Sam Vermette, cofondateur et chef de la direction de Transit.L’intégration facilite aussi le passage vers la plateforme de Leo, que ce soit pour réserver une voiture ou pour s’inscrire comme nouveau membre.

