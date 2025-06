Япон улс G7-ийн дээд хэмжээний уулзалтаар стратегийн дэвшил гаргахыг зорьж, дэлхийн худалдааны хурцадмал байдал дунд эдийн засгийн дипломатаа түлхүү хэрэгжүүлж байна.

Япон улс G7-ийн дээд хэмжээний уулзалтаар тарифын хурцадмал байдлыг даван туулж, урт хугацааны стратегийн хамтын ажиллагаанд шилжихийг зорьж байна.

JAPAN, June 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Санхүүгийн Групп: Япон улс G7-ийн дээд хэмжээний уулзалтаар стратегийн шинэ гарц эрэлхийлж байна



Токио G7-ийн хүрээнд эдийн засгийн дипломатаа эрчимжүүлж, тарифын зөрчилдөөнийг стратегийн хамтын ажиллагаа болгон хувиргахыг зорьж байна



(Токио, 2025 оны 6-р сарын 3) – Канад улсад болох G7-ийн дээд хэмжээний уулзалт ойртож буй энэ үед Япон улс АНУ-тай хийж буй өндөр эрсдэлтэй худалдааны хэлэлцээрүүдэд ахиц гаргахын төлөө хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлж байна. Сүүлийн үеийн тарифын маргааныг илүү гүнзгий хоёр талт хамтын ажиллагааны үндэс болгон хувиргах зорилготой.



Өөрчлөгдөж буй дэлхийн эвсэл өсөн нэмэгдэж буй эдийн засгийн дарамтын дунд Японы дипломат ба эдийн засгийн стратеги олон улсын тавцанд анхаарлын төвд гарахаар байна.



“Японы инфляцийн орчин болон АНУ-тай үүсээд буй худалдааны зөрчил дэлхийн эдийн засгийн бодлогын өргөн хүрээний дахин тэнцвэржилтийг илтгэж байна. Токио G7-ийн хүрээнд стратегийн уялдаа холбоо эрэлхийлж буй энэ үед хөрөнгө оруулагчид урт хугацааны үндсэн үзүүлэлтүүдэд анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй. Учир нь дэлхий улам олон туйлт эдийн засгийн орчинд шилжиж байна” хэмээн EBC Санхүүгийн Групп (UK) ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Дэвид Барретт мэдэгдэв.

Япон: Худалдааны маргаанаас стратегийн түншлэл рүү шилжиж байна

Японы Засгийн газар АНУ-тай үүсээд буй тарифын маргаанд хандах хандлагаа өөрчилж, анхаарал болгоомжлолын байр сууриас идэвхтэй хэлэлцээний шат руу шилжжээ. Ерөнхий сайд Шигэру Ишиба өмнө нь Японы автомашины экспортод ногдуулсан 25%-ийн тарифыг “улс орны хэмжээнд тулгарсан хямрал” хэмээн тодорхойлж байсан бол одоо үр дүнд чиглэсэн уур амьсгалтай болсон байна.

Японы худалдааны асуудал хариуцсан гол төлөөлөгч Рёсэй Аказава саяхан Вашингтоноос буцаж ирээд АНУ-ын албаны хүмүүстэй хийсэн уулзалтын талаар Ерөнхий сайдад танилцуулсан бөгөөд хоёр тал ирэх 6-р сарын дунд үеийн G7 дээд хэмжээний уулзалтаар бодит үр дүнг зарлах зорилготой байна.

G7-ийн хүрээнд Япон улс АНУ-тай дараах чиглэлүүдэд хамтын ажиллагаагаа тэлэх саналыг дэвшүүлжээ. Үүнд:

Хөлөг онгоц үйлдвэрлэв

Арктикийн тэнгис дэх навигаци

Цэргийн хөлөг онгоцны засвар үйлчилгээ



Эдгээр саналууд богино хугацааны худалдааны зөрчлийг урт хугацааны стратегийн уялдаа, эдийн засгийн харилцан хамаарал болгон хувиргах Токио хотын өргөн хүрээтэй зорилтыг илэрхийлж байна.

Дэлхийн хөрөнгө оруулагчид энэхүү G7 дээд хэмжээний уулзалтыг анхааралтай ажиглаж байгаа бөгөөд дипломат ахиц дэвшил, тэргүүлэгч эдийн засгуудын бодлогын уялдаа зохицлыг илтгэх дохио хүлээж байна. Япон улс нь итгэлтэй худалдааны түнш, мөн тогтвортой дэлхийн нийлүүлэлтийн сүлжээг дэмжигч гэдэг утгаараа нэмэлт ач холбогдол авч буй. Ялангуяа өсөж буй протекционизм ба санхүүгийн тодорхойгүй байдал дэлхий даяар нэмэгдэж буй өнөө үед.

Дотоод дарамтууд Японы гадаад амжилт гаргах шаардлагыг улам хурцатгаж байна

Япон улс G7-ийн дээд хэмжээний уулзалтад чиглэн гадагшаа харж буй ч дотоод эдийн засгийн хүндрэлүүд үргэлжилсээр байна. Японы Дотоод хэргийн яамнаас гаргасан хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр голлох хэрэглээний инфляци 4-р сард 3.5% хүрч нэмэгджээ. Энэ нь сүүлийн хоёр гаруй жилийн хамгийн өндөр өсөлт юм. Хүнсний үнийн индекс 7.0%-иар өссөн бол гурил, будаа зэрэг гол нэрийн бүтээгдэхүүн 99% хүртэл өссөн нь сүүлийн 50 жилийн хамгийн огцом өсөлт болжээ.

Ийнхүү өсөн нэмэгдэж буй инфляц Японы Төв банкны хувьд бодлогын томоохон сорилт үүсгэж байна. Хэдийгээр тус банк 1-р сард богино хугацааны хүүг 0.5% болгон нэмэгдүүлж, 5-р сард тогтвортой хадгалсан ч, үнийн өсөлтийг хязгаарлах ба эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих гэсэн хоёр чиглэлийн зөрчилтэй бодлогыг зэрэг хэрэгжүүлэх шаардлагатай тулгарчээ.

Мөн энэ нөхцөл байдлын нөлөөгөөр валютын зах зээлд өөрчлөлт орсон. Инфляцын тайлан гарсны дараа Японы иен ам.долларын эсрэг чангарч, USD/JPY ханш 144.00-аас доош орж, 143.00-д дөхсөн байна.



