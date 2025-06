PFM CRYPTO zeigt die Vorteile des KI-Cloud-Minings gegenüber traditionellem Mining.

Die Cloud-Mining-Plattform bietet Bitcoin-Hashrate-Verträge zu einem Einstiegspreis von 100 US-Dollar an.

BERLIN, GERMANY, June 3, 2025 / EINPresswire.com / -- In einer aktuellen Mitteilung gab PFM CRYPTO bekannt:„PFM CRYPTO bringt eine neue Reihe von Cloud-Mining-Produkten für das Bitcoin-Mining auf den Markt. Nutzer können jetzt Cloud-Mining-Verträge abonnieren, Rechenleistung erwerben und Mining-Erträge direkt in ihre Wallets gutschreiben lassen.“Die Plattform stellt Cloud-Mining-Verträge ab einem Mindestwert von 100 US-Dollar bereit. Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Tage und soll voraussichtlich einen Ertrag von $6,6 in Bitcoin generieren.PFM CRYPTO ist bereits seit sechs Jahren im globalen Kryptowährungs-Mining aktiv. Der aktuelle Fokus liegt jedoch auf dem deutschen Markt, wo das Cloud-Mining-Angebot verstärkt beworben wird – mit dem Ziel, auch technisch weniger versierte Nutzer ohne eigene Infrastruktur am Krypto-Mining teilhaben zu lassen.Seit 2018 ist das Cloud-Mining-Angebot über die Plattform [ PFMcrypto.net ] verfügbar. Inzwischen vertrauen weltweit 9,2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer aus 192 Ländern auf den Dienst. Aktuell erhalten alle neuen Nutzer einen Willkommensbonus in Höhe von 10 US -Dollar – ganz ohne Ersteinzahlung oder Wallet-Verknüpfung. Es besteht die Möglichkeit, kurzfristige Strategien mit Laufzeiten von 2, 5 oder 10 Tagen zu testen, um das Plattformverhalten besser kennenzulernen und individuelle Risikoentscheidungen flexibel anzupassen.Eine unabhängige Fallstudie zeigt: Ein Nutzer aus Deutschland konnte mithilfe der Ertragsoptimierungsfunktion der Plattform innerhalb von 30 Tagen einen Ertrag von geschätzten 0,192 Bitcoin erzielen. PFMcrypto erklärt diesen Erfolg mit dem KI-basierten Optimierungssystem, das sich automatisch an das sich ständig wandelnde Marktumfeld im Kryptobereich anpasst. Damit lassen sich auf sichere und automatisierte Weise aus Dutzenden Kryptowährungen die besten Mining-Strategien auswählen.Die Plattform bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Miner einfach zu bedienen ist. Für den Einstieg sind weder technisches Wissen noch Vorkenntnisse im Bereich Kryptowährungen erforderlich – eine einfache Registrierung genügt, um mit dem BTC-Cloud-Mining auf PFM CRYPTO zu starten.Über PFM CRYPTOPFMcrypto gilt im Jahr 2025 als eine der vertrauenswürdigsten Marken im Bereich Bitcoin-Cloud-Mining. Der gute Ruf basiert auf einem klaren Bekenntnis zu Sicherheit, Transparenz und hoher Kundenzufriedenheit. Dank hochwertigem Service und innovativer Technologie hat sich PFMcrypto schnell zur ersten Wahl für digitales Asset-Management entwickelt. Heute vertrauen weltweit über 9,2 Millionen Nutzer der Plattform. Diese profitieren von zuverlässigen Erträgen und einem transparenten Mining-Prozess. Jetzt auf [ PFMcrypto.net ] vorbeischauen und den 10-Dollar-Bonus für neue Nutzer sichern.

