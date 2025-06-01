Bitget 與 Kronos Research 攜手合作，提供機構級別的流動性及交易效率

維多利亞，塞舌爾, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布與首屈一指的量化交易公司 Kronos Research 建立策略性合作夥伴關係，為 Bitget 交易員和機構客戶提高市場流動性及交易效率。

通過與 Kronos 先進的功能整合，Bitget 力求針對各大交易配對組合，為交易員及機構客戶提供更深層的流動性和更低的交易差價， 藉著市場深度提升，確保交易員能在執行大額訂單時將失誤的可能性減到最低，從而令交易更具效率和成本效益。 對於在動態市場環境中尋求最理想執行效果的散戶及機構交易者而言，此等改善均尤其有利。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「這次合作是 Bitget 致力提供世界一流機構級別交易服務的另一部署。 通過與 Kronos Research 合作，Bitget 鞏固了其平台的效率，切合了機構客戶對安全性及流動性的高標準要求， 進一步提升 Bitget 生態系統的效率。 這次整合是一項策略上的合作，目的在於拓展能滿足用戶需求的基礎設施。」

整合 Kronos Research 先進的演算法策略與提高流動性方面所具備的深厚專業知識，目的在於令交易深度更趨完善和提升執行質素，從而創造出一個更加無縫和反應迅速的交易環境，減低失誤的可能性、穩定價格走勢，並且在跨越市場週期中令執行更趨穩定一致。 是次合作亦將擴大流動性的覆蓋範圍，涵蓋包括現貨和合約在內的多個交易類別。 這次合作透過以演算法驅動的流動性解決方案，支援更廣泛的數碼資產，將會令價差收窄，並且令訂單冊更具適應能力。

Kronos Research 行政總裁 Hank Huang 說：「Bitget 強大的基礎設施，為我們提供了在各種市場環境下無縫運作所需的低延遲和高執行速度。 這次合作讓我們可以大規模運用完善的流動性策略，令差價得以降低、提升市場深度，並且帶來超卓的交易體驗。」

2025 年，Bitget 加倍承諾擴大對機構客戶的服務，以此為策略路線圖的核心事項。 這是建基於過去幾年所奠定的強大基礎，包括最近為所有現貨交易組合推出的加密貨幣借貸服務及統一帳戶系統，目的在於為機構投資者提供更大靈活性、資本效率和一體化的資產管理。

Bitget 目前與超過 1,000 間機構夥伴攜手合作。 透過持續創新、策略性整合，以及加強產品組合，Bitget 為個人投資者以至大型機構等各方客戶提供一流的服務。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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如有傳媒查詢，請聯絡：media@bitget.com

關於 Kronos Research

Kronos Research 成立於 2018 年，是一家尖端的加密貨幣造市商和量化交易公司，以數據研究及智能演算法作為驅動力，每天成交量達數以十億美元計。

Kronos 的交易活動遍及所有一級和二級交易所，以及頂尖的去中心化金融 (DeFi) 協議和平台，憑藉先進的交易基礎設施與深厚的量化研究能力，能夠提供卓越的交易表現和流動性。

欲了解更多資訊，請瀏覽：網站 | X | LinkedIn 或電郵至 media@kronosresearch.com 與我們聯絡

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