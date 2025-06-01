Bitget 与 Kronos Research 达成合作，提供机构级流动性与交易效率

维多利亚，塞舌尔, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布与顶级量化交易公司 Kronos Research 达成战略合作，旨在为 Bitget 的交易者和机构客户带来更强的市场流动性和更高的交易效率。

通过整合 Kronos 的先进能力，Bitget 致力于为其交易者和机构客户在主要交易对中提供更深的流动性和更窄的买卖价差。 市场深度的提升确保交易者能够以最小滑点执行大额订单，从而实现更高效、更具成本效益的交易。 这些改进对于在动态市场环境中寻求最佳执行的零售和机构交易者尤为有益。

“此次合作是 Bitget 在提供世界级机构级交易服务方面的又一举措。 通过与 Kronos Research 合作，Bitget 提升了平台效率，满足机构客户对安全性和流动性的高标准要求。 这进一步提升了 Bitget 生态系统的效率。 此次整合是一项战略合作，旨在开发满足用户需求的基础设施。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

通过整合 Kronos Research 先进的算法策略和流动性增强方面的深厚专业知识，该合作旨在优化交易深度并提高执行质量，从而打造更无缝、响应更快的交易环境，减少滑点、稳定价格波动，并在市场周期中实现更稳定的执行。 该合作还将扩展多种交易类别的流动性覆盖范围，包括现货和合约。 通过为更广泛的数字资产提供算法驱动的流动性解决方案，此次合作将带来更窄的价差和更具弹性的订单簿。

“Bitget 强大的基础设施提供了我们在各种市场条件下无缝运营所需的低延迟和高执行速度，”Kronos Research 首席执行官 Hank Huang 表示。 “此次合作使我们能够大规模部署优化的流动性策略，推动更窄的价差、更深的市场深度和更卓越的交易体验。”

2025 年，Bitget 加倍致力于扩大机构客户服务，并将其作为战略路线图的核心重点。 这建立在前几年打下的坚实基础之上，包括最近为所有现货交易对推出的加密货币借贷服务和统一账户系统，两者都旨在为机构投资者提供更大的灵活性、资本效率和合并资产管理。

目前，Bitget 与超过 1,000 家机构合作伙伴合作。 通过持续创新、战略性整合以及增强的产品服务，Bitget 为从个人投资者到大型机构在内的多样化客户群体提供世界级服务。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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媒体垂询，请联系：media@bitget.com

关于 Kronos Research

Kronos Research 成立于 2018 年，是一家以数据研究和智能算法为驱动力的前沿加密货币做市商和量化交易公司，每天产生数十亿美元的交易量。

Kronos Research 在所有一级和二级交易所以及顶级 DeFi 协议和平台上开展交易活动，通过先进的交易基础设施和深厚的量化研究能力，能够提供卓越的交易表现和流动性。

更多信息请访问：网站 | X | LinkedIn 或联系我们：media@kronosresearch.com

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