EBC与Brokeree Solutions宣布达成战略知识合作伙伴关系，融合顶尖交易智慧与金融科技创新，旨在赋能全球交易社区。

此次合作深度融合交易专业智慧与科技创新，旨在为全球交易者提供更智能的策略、教育和工具。

UNITED KINGDOM, May 29, 2025 /EINPresswire.com/ --

EBC与Brokeree Solutions建立战略知识合作伙伴关系，赋能全球交易社区

此次合作融合双方交易专业知识与技术，旨在为全球交易者提供更智能的策略、教育和工具

（英国伦敦，2025年5月29九 ）今日，EBC金融集团，全球领先金融经纪和资产管理公司，与全球多资产经纪商技术服务提供商国 Brokeree Solutions建立战略知识合作伙伴关系。此次强强联手标志着EBC在构建透明化、教育型投资生态的征程上迈出重要一步；双方将通过专业知识共享、创新技术及实用市场洞见，为全球交易者与投资者创造更大价值。

此次合作的核心共同致力于知识共享，尤其聚焦于快速发展的跟单交易领域，而这一创新模式正持续赋能交易新手与资深从业者。EBC与Brokeree将针对交易者、经纪商及信号提供者，联合开发定制化教育内容与实践洞见，以助其应用高效风险管理工具、拥有最佳实践及全面提升交易表现。

EBC（英国）CEO David Barrett表示：“我们致力于构建一个透明、开放的投资社区，通过提供工具、洞察和教育，来赋能交易者。此次与Brokeree Solutions的合作不仅是技术层面的突破，更是通过专业知识共享来构建一个让交易者更自信、更易取得成果的交易环境。我们将共同打造一个交易者成长平台，无论无论初涉市场还是久经沙场，都能在这里获得知识进阶、能力提升与财富共赢。”

科技驱动的战略知识合作

Brokeree Solutions提供一站式社交投资系统解决方案，用户可直接通过经纪商平台注册成为专业交易者或跟随者。该系统配备智能止损/止盈控制、按比例跟单交易及特定品种信号过滤等高级功能，全方位保障灵活安全的交易体验。

EBC则通过其全球市场经验、以投资者为中心的服务理念及高度透明的运营体系，为这次合作注入专业力量，助力交易者将跟单交易转化为学习工具——这一特性在当前复杂金融环境下尤显珍贵。通过这次合作，专业级的交易工具将惠及更广泛的投资者群体，而跟单交易亦将成为普通投资者学习交易技巧、参与市场活动的重要途径。

知识赋能： EBC与Brokeree联合推出专题文章与在线研讨会

作为这次知识驱动型合作的重要组成，EBC 和 Brokeree 将于五月起联合推出月度专题文章系列，涵盖交易与投资多元领域。该系列内容将直击交易者实际痛点，提供可落地的策略方案以优化交易表现、风险控制与决策质量。每篇文章均融合双方专业智慧，并通过数字渠道发布以惠及更广泛的交易群体。



此外，合作还将包含季度在线研讨会计划，并汇聚了交易者、经纪商与信号提供商，就高影响力议题展开深度探讨。首场研讨会即将上线，聚焦“风险管理”这一交易领域的核心课题，这对个人与还是机构交易者都至关重要。该课程将剖析实用交易技巧、平台级风控工具与最佳实践，助力参与者加强交易纪律与资金保护。



这些举措不仅旨在普及知识，更致力于促进交易社区的深度互动与双向对话——确保知识在专家与用户之间、交易前线与技术策略制定者之间形成良性循环。



Brokeree Solutions区域业务发展总监（亚太、英国及美国）Tatiana Pilipenko表示：“我们珍视客户对技术与专业能力的信任。此次合作将助力全球交易者与信号提供商掌握高级跟单交易功能，优化跟单策略并提升风控工具使用效能。 我们还将帮助经纪商，构建更具包容性和风险意识的市场环境，从而促进业务增长，深化与交易社群的合作关系。”



此次合作充分体现了EBC与Brokeree的共同愿景：以科技、教育与透明化为核心，赋能全球交易者。随着金融市场日趋复杂，双方合作致力于为每位交易者——无论是新手还是资深人士——提供所需的工具、信心与专业认知，助其做出更聪明、更明智的决策。

而EBC与Brokeree的强强联手，不仅推动着跟单交易的未来发展，更在构建一个更具信息透明度、互联性与韧性的投资生态体系。

了解更多关于EBC和Brokeree的信息，请访问https://www.ebc.com. and brokeree.com



【风险提示】差价合约（CFDs）交易采用杠杆机制，可能导致资金快速亏损，并非适合所有投资者。参与交易前，请务必充分评估自身的投资目标、交易经验及风险承受能力。

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关于EBC

EBC金融集团（EBC）成立于伦敦，以其金融经纪和资产管理服务闻名。EBC在伦敦、悉尼、香港、东京、新加坡、开曼群岛、曼谷、利马索尔等主要金融中心设有办事处，为零售、专业及机构投资者提供进入全球市场和交易机会的渠道，包括外汇、大宗商品、股票及指数等领域。

EBC金融集团屡获殊荣，并始终维持高标准的道德准则，严格遵守国际法规。EBC的子公司均在当地法规框架下进行监管和注册。EBC金融集团（英国）有限公司受到英国金融行为监管局（FCA）的监管，EBC金融集团（开曼）有限公司受到开曼群岛货币管理局（CIMA）的监管，EBC金融集团（澳洲）有限公司及EBC资产管理有限公司则受到澳洲证券与投资委员会（ASIC）的监管。

EBC集团的核心成员拥有超过30年的丰富经验，曾在主要金融机构中成功应对多次重大经济周期的挑战，从广场协议到2015年瑞士法郎危机，无不显示出其卓越的专业能力。EBC倡导一种以诚信、尊重和客户资产安全为核心的文化，确保与每一位投资者的合作都能得到应有的重视和对待。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇合作伙伴，并在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲及大洋洲等地区提供专业服务。此外，EBC亦为联合国基金会联手击败疟疾运动的合作伙伴，致力于改善全球健康并推动生活平等。自2024年2月起，EBC将支持牛津大学经济学系的“经济学家究竟干了什么”公共参与系列活动，旨在揭开经济学的神秘面纱，并探讨其在解决重大社会挑战中的应用，从而增进公众的理解和对话。

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关于Brokeree Solutions

Brokeree Solutions成立于2013年，长期致力于为全球多元资产经纪商持续优化交易技术。凭借深厚的行业经验，Brokeree积极推动金融科技领域的发展，专注于开发创新型解决方案、简化运营流程，并建立先进的风险管理体系。

其核心产品包括跨平台社交交易系统、Prop Pulse解决方案、流动性桥接工具以及跨服务器PAMM系统。此外，Brokeree还提供逾50项专业工具与服务，覆盖账户管理、风险控制、流动性管理等关键领域，全面支持MT4、MT5、cTrader及DXtrade等主流CFD交易平台，助力经纪商提升运营效率与市场竞争力。



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