Bitget 推出 BGUSD 進軍現實世界資產市場，提供每日收益與高流動性

維多利亞，塞舌爾, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布推出 BGUSD，這種收益型穩定資產認證有助提高資本效率，為全球用戶提供賺取被動收入的機會。 BGUSD 已全面整合至平台的交易和財富管理基礎設施，提供由現實世界資產支持的多元化效用層。 BGUSD 可按 1:1 的比例兌換成 USDC，並可使用 USDC 或 USDT 認購。 持有 BGUSD 的用戶可享受最少 4% 的年度收益，並根據其每日最低餘額，每日把收益轉入現貨賬戶。 在推出後的首 30 天內，推廣年度收益率達 5%。

該資產的收益來自多樣化的一級代幣化現實資產組合，包括高級貨幣市場基金和代幣化的美國國債產品。 此嚴謹的收益結構得益於多樣化的資產配置、機構級基礎設施，以及與包括 Superstate (通過其代幣化國債基金 USTB) 等多家領先代幣化服務提供商的合作。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「Bitget 的使命一如既往優先考慮用戶的需求，無論他們來自加密原生社區、機構圈還是傳統金融。 BGUSD 提供了一個解決方案，將加密貨幣的透明度和創新，結合至傳統現實資產的穩定性和收益機會。 我們的 BGUSD 解鎖了被動收入機會，讓收益生成與持有穩定幣一樣方便。 這次的新推出，展示了我們將傳統金融的優勢與 Web3 的靈活性結合後邁出的新一步，而這僅僅是一切的開端。」

這個結構使 BGUSD 成為平台上一個安全的收益生成替代方案，將暴露於加密市場波動性的風險降至最低，同時通過兌換不同貨幣保持完全流動性。 用戶可以選擇在 Bitget 儲備池完成即時兌換，或者標準兌換（結算需時三個工作天）。 認購和兌換的固定費用為 0.1%。

BGUSD 不但是一個保值工具，而且透過積極的部署全面支援 Bitget 更廣泛的生態系統。 BGUSD 可以用作借貸擔保、期貨保證金、Launchpool 和 PoolX。 此資產的多用途特性有助提高資本保留，並支援平台層面的策略，以實現穩定的風險調整回報。 該產品透過自我管理的資產配置以及與知名金融機構的合作，確保了多樣化並降低了集中風險。 BGUSD 結合傳統金融工具與鏈上可及性，提供相比現有產品更加靈活穩健的解決方案，回報穩定，而又高度透明。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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