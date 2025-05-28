Bitget 通过推出 BGUSD 拓展至实物资产领域，提供每日收益和高流动性

维多利亚，塞舌尔, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布推出 BGUSD，这是一种可产生收益的稳定资产凭证，旨在提升资本效率，并为全球用户提供被动收入机会。 BGUSD 已全面整合进该平台的交易与财富管理基础设施，构建出一个由现实世界资产支持的多维效用层。 BGUSD 可按 1:1 的比例兑换为 USDC，并开放 USDC 或 USDT 认购。 持有 BGUSD 的用户可享受至少 4% 的年化收益率，根据其当日最低持有余额，每日将收益发放至现货账户。 在上线后的前 30 天内，将实行 5% 的促销年化收益率(APY)。

该资产的收益来源于一篮子多元化的一级代币化实物资产，包括高等级货币市场基金和代币化的美国国债产品。 这一严谨的收益结构由多元化的资产配置、机构级基础设施以及与多家领先的代币化服务提供商 (包括 Superstate，通过其代币化国债基金 USTB) 的合作关系共同支撑。

“在 Bitget，优先考虑用户的需求始终是我们的使命——无论他们来自加密原生社区、机构领域，还是传统金融行业。 通过 BGUSD，我们打造了一种两全其美的解决方案：结合了加密领域的透明性与创新性，以及传统实物资产中的稳定性与收益机会。 我们打造 BGUSD，旨在解锁被动收入，让获取收益像持有稳定币一样无缝便捷。 这一发布标志着我们在连接传统金融优势与 Web3 灵活性的方式上迈出了全新的一步——而这，仅仅是开始。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

这一结构使 BGUSD 成为平台内一种可产生收益的安全性替代资产，同时通过赎回选项保持完全流动性，进而尽量降低暴露在加密市场波动中的风险。 用户可选择即时赎回 (由 Bitget 的储备池完成支付) 或标准赎回（在三个工作日内结算）。 认购与赎回费用固定为 0.1%。

BGUSD 不仅仅是一种资产保值工具，更是为主动部署而打造，全面支持 Bitget 更广泛的生态系统。 可用于借贷抵押、期货保证金、Launchpool 以及 PoolX 。 该资产的全场景可用性有助于提升资本留存率，并支持平台层面旨在实现稳定且风险调整后的回报的策略。 通过自主管理的资产配置以及与信誉良好的金融机构合作，该产品可确保资产多元化，并降低集中风险。 BGUSD 通过结合传统金融工具与链上可访问性，提供了一种更具韧性的解决方案，相较于现有产品，兼具稳定回报与完全透明性。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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