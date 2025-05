GroupM transforma la publicidad televisiva en Latinoamérica con el lanzamiento de Advanced TV Media Solution

GroupM, el grupo de inversión en medios de WPP, anunció el lanzamiento de Advanced TV Media Solution en Latinoamérica, una innovadora plataforma de televisión

Estamos entusiasmados de ofrecer a nuestros clientes una plataforma que no solo mejora la eficiencia de las campañas, sino que también garantiza una mejor experiencia para las audiencias” — Patricia Chicas, Regional Media Solutions Lead de GroupM Latam

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, May 27, 2025 / EINPresswire.com / -- GroupM , el grupo de inversión en medios de WPP, anunció el lanzamiento de Advanced TV Media Solution en Latinoamérica, una innovadora plataforma de televisión dirigida que marca un antes y un después en la forma en que las marcas se conectan con las audiencias en América Latina.Esta solución pionera brinda a los anunciantes la capacidad de ejecutar campañas altamente personalizadas en una gran variedad de plataformas y dispositivos, incluyendo Amazon Prime Video, Artear, ATV, Azteca, Canal 13, Caracol, Disney, LG Ads, Max, Mega, Netflix, Pluto, RCN, Roku, Samsung TV, Totalplay, TVN, Vix, VTR, entre otros, todo desde un único punto de acceso y bajo una misma estrategia de planificación.Advanced TV Media Solution combina la precisión de los datos digitales con la escala, el entorno seguro y la calidad de contenido de la televisión tradicional, ofreciendo así una nueva forma de hacer publicidad en medios audiovisuales. La solución está diseñada para aumentar la eficiencia en alcance y frecuencia, logrando que las marcas lleguen al público correcto, en el momento adecuado y con el mensaje más relevante.“La evolución de los hábitos de consumo de medios en Latinoamérica requiere nuevas herramientas que integren tecnología, creatividad y datos. En GroupM creemos que la publicidad debe funcionar mejor para las personas, y Advanced TV es un paso decisivo en esa dirección”, expresó Patricia Chicas, Regional Media Solutions Lead de GroupM Latam. “Estamos entusiasmados de ofrecer a nuestros clientes una plataforma que no solo mejora la eficiencia de las campañas, sino que también garantiza una mejor experiencia para las audiencias”.Según el informe de Comscore sobre el panorama de CTV en Latinoamérica, el 59% de los internautas son espectadores de CTV y se espera que la TV Conectada crezca 25%-50% en los próximos 5 años, impulsada en gran parte por el avance de las tecnologías digitales. En un entorno donde el 72% del crecimiento publicitario global proviene del ámbito digital (reporte de Groupm ThisYearNextYear 2024), las marcas buscan soluciones que integren lo mejor del mundo offline y online, con resultados concretos y medibles.Con esta propuesta, GroupM refuerza su compromiso con el desarrollo del ecosistema publicitario regional, poniendo al alcance de las marcas una solución adaptable, segura y eficiente, alineada con las nuevas expectativas de consumo y de negocio.Acerca de GroupMGroupM es el grupo de inversión en medios de WPP y la empresa líder mundial en inversión en medios de comunicación, con la misión de dar forma a la próxima era de los medios donde la publicidad funcione mejor para las personas. La empresa es responsable de más de $60 mil millones de dólares anuales de inversión en medios, según lo medido por la agencia de investigación independiente COMvergence. A través de sus agencias globales Mindshare, Wavemaker, EssenceMediacom y T&Pm, así como soluciones de rendimiento intercanal (GroupM Nexus), datos (Choreograph), entretenimiento (GroupM Motion Entertainment) y de inversión, GroupM aprovecha una combinación única de escala global, experiencia e innovación para generar valor sostenido para los clientes, donde sea que hagan negocios. Descubre más en www.groupm.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.