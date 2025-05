Tezkargift Promo Gift Preparing LLC. MEES 2024 Gulf Print & Pack 2024

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 27, 2025 / EINPresswire.com / -- شركة ماجيك تريدينغ ذ.م.م (MTC) تصبح أكبر مورد للهدايا الترويجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.دبي الإمارات العربية المتحدة، 9 ديسمبر 2024 / - دبي الإمارات – 9 ديسمبر 2024– تعلن شركة ماجيك تريدينغ ذ.م.م (MTC) "المورد الرائد للهدايا الترويجية والهدايا المؤسساتية وهدايا الفعاليات"بفخر عن إنجازها المتمثل في كونها أصبحت أكبر مورد للهدايا الترويجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويعكس هذا الإنجاز الكبير النمو المستمر لـ MTC والتزامها بتقديم منتجات عالية الجودة تعزز من ظهور العلامات التجارية وتترك انطباعاً دائماً."نحن فخورون بكوننا أكبر مورد للهدايا الترويجية في دولة الإمارات، ونلتزم بتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة تساعد الشركات على ترك انطباعات دائمة." — *سينا هاغي، الرئيس التنفيذي لشركة MTC*بصفتها المورد الأول في دولة الإمارات للهدايا الترويجية والهدايا المؤسسية، تقدم شركة ماجيك تريدينغ ذ.م.م (MTC) مجموعة واسعة من المنتجات القابلة للتخصيص، والمصمّمة لتعزيز جهود التسويق للشركات. من الهدايا المؤسساتية ذات العلامات التجارية إلى الهدايا الفريدة للفعاليات، يلبي عرض منتجات MTC احتياجات الشركات التي تسعى لترك بصمة مميزة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.تشمل عروضهم:**هدايا الفعاليات**: هدايا مخصصة ومدروسة تناسب مختلف المناسبات، تساعد الشركات على التعبير عن التقدير للعملاء والشركاء والحضور.**الهدايا المؤسساتية**: هدايا عالية الجودة تعزز العلاقات التجارية، بدءاً من الهدايا التنفيذية إلى الحوافز للموظفين،مما يخلق انطباعاً دائماً للعلامات التجارية في جميع القطاعات.**العناصر الترويجية**: مجموعة متنوعة من المنتجات الترويجية، بما في ذلك القرطاسية ذات العلامات التجارية، وإكسسوارات التكنولوجيا، والملابس، مصممة لزيادة ظهور العلامة التجارية وتعزيز التفاعل معها.**أفكار للهدايا في الفعاليات**: هدايا مبتكرة وإبداعية تجعل أي فعالية مميزة، وتمنح الشركات الفرصة للترويج لعلامتها التجارية بطريقة جذابة ولا تُنسى.تحظى مكانة MTC الرائدة في قطاع الهدايا الترويجية بدولة الإمارات بدعم من مشاركتها في أبرز الفعاليات التجارية، حيث تستعرض منتجاتها أمام جمهور محلي وعالمي. وقد سجلت الشركة حضوراً ناجحاً في المعارض الرئيسية التالية لعام 2024:**معرض "عالم الورق" الشرق الأوسط 2024**: حدث متميز لصناعات الورق واللوازم المكتبية والقرطاسية، حيث عرضت MTC هدايا مؤسسية مبتكرة وعناصر ترويجية، وتفاعلت مع صنّاع القرار من مختلف القطاعات.**معرض "الخليج للطباعة والتغليف" 2024**: المعرض الرائد لصناعة الطباعة والتغليف، حيث عرضت MTC حلولها الإبداعية في مجال العلامات التجارية، مؤكدة دورها كلاعب أساسي في سوق الهدايا الترويجية في المنطقة.*قال سينا هاغي، الرئيس التنفيذي لشركة MTC:*"أن نصبح أكبر مورد للهدايا الترويجية في الإمارات هو إنجاز نفخر به في ماجيك تريدينغ. هذا الإنجاز دليل على ثقة وولاء عملائنا، وكذلك على التزام فريق عملنا. نحن ملتزمون بتقديم منتجات وحلول مبتكرة تساعد عملاءنا على النجاح في جهودهم التسويقية وبناء العلامة التجارية."وبفضل حضورها القوي في الإمارات وتوسعها المستمر على المستوى الدولي، تواصل MTC ريادتها في تقديم منتجات ترويجية عالية الجودة وفعالة تلبي احتياجات الشركات المتنوعة. سواء كانت فعاليات مؤسسية ضخمة أو هدايا محدودة، فإن مجموعة منتجات MTC المتنوعة تضمن لكل علامة تجارية الحل الأمثل للتفاعل مع جمهورها وترك تأثير دائم.للمزيد من المعلومات حول عروض منتجات MTC أو لطلب كتالوج، يُرجى زيارة [الموقع الإلكتروني] أو التواصل عبر [معلومات الاتصال].نبذة عن شركة ماجيك تريدينغ ذ.م.م (MTC):تُعد شركة ماجيك تريدينغ ذ.م.م (MTC) شركة إماراتية متخصصة في توريد الهدايا الترويجية، والهدايا المؤسساتية، وهدايا الفعاليات. تركز MTC على الجودة والابتكار ورضا العملاء، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات القابلة للتخصيص والمصمّمة لتعزيز التعرف على العلامة التجارية وزيادة تفاعل العملاء. ومن خلال مشاركتها في المعارض الصناعية الرئيسية وشبكة شراكاتها المتنامية، تواصل MTC كونها اسماً موثوقاً ورائداً في سوق المنتجات الترويجية.لمزيد من المعلومات - بيانات الاتصال:شركة ماجيك تريدينغ – الشارقةزاوية شارع 25 وشارع صلاح الدين، الخبيصي، ديرة، دبيMTC PROMO FZE، سوق ييوو، مقابل إكسبو 2020، دبي، الإمارات العربية المتحدةالموقع الإلكتروني: www.mtc.ae

