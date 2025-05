شركة المياه الزرقاء تعرض سمك السيبريم العماني عالي الجودة في معرض هوريكا عمان 2025

Blue Waters Blue Waters at HORECA Blue Water Logo

MUSCAT, MUSCAT, OMAN, May 27, 2025 / EINPresswire.com / -- بيان صحفيشركة المياه الزرقاء تعرض سمك السيبريم العماني عالي الجودة في معرض هوريكا عمان 2025وهي شركة رائدة في مجال الاستزراع المائي في سلطنة عمان وتهتم بإلقاء الضوء على الجوانب المتعلقة بالاستدامة والجودة والابتكار في فنون الطهي في الحدث الأبرز في المنطقة في قطاع الضيافة وخدمات الطعام.• دعم الابتكار في مجال الاستزراع المائي والأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية 2040• عروض طهي في جناح المياه الزرقاء لجذب مشتريي معرض هوريكا بالمأكولات البحرية الطازجة والمستزرعة محليا.• تعزز شركة المياه الزرقاء التزامها بالأمن الغذائي والابتكار في مجال الاستزراع المائي.مسقط، عمان – 25 مايو 2025تفخر شركة المياه الزرقاء ش.ش.و، والتي تعد الشركة الرائدة في مجال الاستزراع المائي في سلطنة عمان، والتابعة بالكامل للشركة العمانية لاستثمارات الغذاء ، الذراع الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني، بالإعلان عن مشاركتها في معرض هوريكا عمان ٢٠٢٥، الحدث الأبرز في قطاع الضيافة وخدمات الطعام في السلطنة، وسيجمع هذا الحدث الذي سيقام في مسقط، أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الفنادق والمطاعم وخدمات الطعام (هوريكا) في المنطقة، احتفاء بالابتكار والتميز والإبداع في فنون الطهي.وبصفتها أكبر منتج لسمك السيبريم الذهبي في دول مجلس التعاون الخليجي، ستتيح شركة المياه الزرقاء لزوارها تجربة فريدة وغنية من خلال عروض طهي حية في جناحها، وسوف تقدم الشركة من خلال هذه العروض الحيوية أطباقا شهية من سمك السيبريم المحلي الفاخر والذي يتميز بقوامه الزبدي، ومحتواه الغني بالأوميغا 3، ونكهته البحرية النقية، وذلك بقيادة طاه محترف، وسوف تتم دعوة الضيوف لتذوق الجودة الاستثنائية التي تميز منتجات شركة المياه الزرقاء، المستزرعة في المياه النقية والغنية بالمغذيات قبالة سواحل عمان.وتحدث المهندس مالك الخضوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة المياه الزرقاء قائلا: "يسعدنا أن نكون جزءا من معرض هوريكا عمان 2025، حيث يمثل هذا المعرض منصة حيوية للتواصل مع خبراء القطاع، وتأكيد التزامنا بتربية الأحياء المائية المستدامة، وتعزيز مكانتنا كمورد موثوق لقطاع خدمات الأغذية، وتؤكد ردود الفعل الإيجابية الهائلة من عملائنا على الإقبال القوي على منتجاتنا في السوق، ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكاتنا في جميع أنحاء المنطقة، إذ إن مشاركتنا تجسد التزام شركة المياه الزرقاء برؤية عمان 2040، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل المحلية، وتعزيز التنويع الاقتصادي".ومنذ تأسيسها في عام ٢٠١٦، ساهمت شركة المياه الزرقاء في تطوير قطاع الاستزراع المائي في سلطنة عمان من خلال نموذج متكامل راسيا يشمل المفاقس، وتربية الأسماك في أقفاص بحرية، ومرافق معالجة حديثة، وخدمات سلسلة التبريد، والتغليف، وبطاقة إنتاجية تبلغ ٥٠٠٠ طن من الأسماك الزعنفية و٢١ مليون سمكة صغيرة سنويا، تضمن الشركة إمدادا ثابتا على مدار العام من أسماك السيبريم عالية الجودة في الأسواق المحلية والإقليمية.وتجدر الاشارة إلى أن جميع منتجات المياه الزرقاء تلبي أعلى المعايير العالمية لسلامة واستدامة الغذاء، مدعومة بشهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي، وامتثالها لمعايير تحميل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة، واعتماد مراقبة الجودة من وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه في سلطنة عمان، ويخضع السيبريم لاختبارات صارمة لضمان نظافته ومحتواه الغذائي وسلامته البيئية، مما يضمن منتجا خاليا بنسبة 100% من البكتيريا والروائح الكريهة والأمراض.وكجزء من التزامها بالابتكار والتأثير المستدام، تستثمر شركة المياه الزرقاء أيضا في مشاريع تجريبية لإستزراع المحار في جزيرة مصيرة، مع رؤية لتوسيع نطاقها إلى 1000 طن سنويا، مع الاستمرار في تعزيز فرص العمل للعمانيين، وتطوير الخبرة المحلية في مجال تربية الأحياء المائية، ودعم تنمية المجتمع الساحلي.يتوفر سمك السيبريم من شركة المياه الزرقاء على نطاق واسع في كبرى محلات السوبر ماركت وأسواق بيع الأسماك الطازجة في جميع أنحاء عمان ودول مجلس التعاون الخليجي، لتلبية احتياجات المستهلكين من الأسر والطهاة المحترفين الذين يقدرون المأكولات البحرية الصحية والطازجة والمستزرعة بمسؤولية.وبينما تستفيد سلطنة عمان من ساحلها الممتد على مسافة 3000 كيلومتر وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي لبناء نظام غذائي قوي ومرن، فإن شركة المياه الزرقاء تفخر بقيادة الجهود الرامية إلى جعل زراعة الأحياء المائية حجر الزاوية في الاستدامة الوطنية والازدهار الاقتصادي.تفضل بزيارة جناح شركة المياه الزرقاء في معرض هوريكا عمان 2025 لتجربة مستقبل المأكولات البحرية الفاخرة - المستزرعة بمسؤولية وبكل الفخر عمانية.نبذة عن شركة المياه الزرقاء ش.ش.و.تعد شركة المياه الزرقاء ش.ش.و. شركة رائدة في مجال الاستزراع المائي في سلطنة عمان، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة العمانية لاستثمارات الغذاء، التي تعتبرالذراع الاستثمارية لهيئة الاستثمار العمانية، وقد تأسست الشركة عام ٢٠١٦، وهي رائدة في تطوير الاستزراع المائي البحري المستدام في المنطقة، وهي متخصصة في إنتاج السيبريم الذهبي الفاخر, وبفضل عملياتها التي تشمل مفاقس متطورة، ومزارع أقفاص بحرية، وتقنيات معالجة متطورة، وخدمات لوجستية فعالة لسلسلة التبريد، تقدم شركة المياه الزرقاء مأكولات بحرية عالية الجودة لأسواق التجزئة وخدمات الأغذية في جميع أنحاء عمان ودول مجلس التعاون الخليجي.وانطلاقا من التزامها بالمسؤولية البيئية وسلامة الغذاء والابتكار، تلعب شركة المياه الزرقاء دورا اساسيا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم التنوع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.

