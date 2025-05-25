Bitget Wallet 推出全新品牌标识和 Crypto for Everyone 运动

依托 300% 的用户增长，Bitget Wallet 推出全新设计和 100 万美元宣传活动，推动加密货币在全球的日常使用

圣萨尔瓦多，萨尔瓦多, May 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的非托管加密钱包 Bitget Wallet 公布全新品牌标识，反映其朝着面向日常使用的全方位服务加密钱包转型。 Bitget Wallet 拥有超过 8 千万用户，已战略性地将其服务范围从交易和收益拓展至链上发现和全球支付。 除了象征着简洁和方向的新标识外，该应用程序还推出了更精简且用户友好的界面，让所有人都能更直观地使用加密货币。 Bitget Wallet 秉承 Crypto for Everyone 的包容性箴言——现已融入一项更广泛的倡议 Crypto for Everyone 运动，旨在吸引下一个十亿用户。 为此，Bitget Wallet 计划以超过 100 万美元的奖池激励社区，以感谢大家的支持。

Bitget Wallet 首席运营官 Alvin Kan 表示：“钱包的角色正在不断演变——它正从小众工具转变为可满足日常需求的实用工具。” 他补充道：“此次品牌重塑是让每个人都能使用加密货币长期计划的一部分。 我们正在构建这样一个未来：使用加密货币就像使用 Uber 或 Paypal 一样方便。” Bitget Wallet 的增长与人们对自主托管和替代性金融渠道需求的增加相吻合，尤其是在银行基础设施有限的地区。 该平台的用户在过去一年增长了 300%，其中非洲 (+959%)、欧洲 (+367%) 和中东 (+350%) 增长最快，因为越来越多的个人转向使用加密货币来应对通货膨胀、银行服务受限和经济不稳定，从而更好地掌控自己的财务。

Bitget Wallet 的品牌重塑聚焦于让加密货币更易于使用，更贴合日常需求。 该钱包围绕四大核心功能——交易、理财、支付和探索构建，让用户只需点击一下，即可追踪市场趋势、探索新代币以及在 130 多个区块链上进行交易。 在选定地区将推出全新简易模式，为加密货币新手用户提供简化使用体验。 为了支持安全使用，钱包还包含实时风险监控和交易筛选等保护措施，帮助用户更安全地体验链上金融。

Bitget Wallet 是首批推出应用内商店的钱包之一，也仍然是唯一一家提供全面支付灵活性的主流自托管钱包，涵盖加密卡、二维码扫描和直接购买。 商店支持 300 多个品牌，涵盖游戏、移动消费、旅游和电子商务，可在 Amazon、Google Play、Shopee 等平台上使用加密货币支付。 与国家二维码支付系统的区域集成也正在进行中。 基于其日常实用性，该钱包提供收益功能，帮助用户通过其加密货币余额赚取被动收入，并计划扩展至数字资产之外，支持股票和黄金等代币化的现实世界资产。

“Bitget Wallet 秉承加密货币的精髓，超越了我们去中心化的愿景，成为链上资产交易、理财和支付的关键接入层。 用户现在拥有了更强大的工具——简单易用、触手可及且功能齐全——可随时随地为用户带来机遇。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 说道。

为了纪念此次品牌重塑，Bitget Wallet 与领先的生态系统项目合作推出 Crypto for Everyone 运动，提供超过 100 万美元的奖励，并邀请用户通过互动活动探索更新后的平台。

有关品牌更新和产品路线图的更多详情，请访问 Bitget Wallet 博客。 在 YouTube 上观看品牌视频。

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非托管加密钱包，旨在让每个人都能简单安全地使用加密货币。 此钱包拥有超过 8 千万用户，提供全套加密货币服务，包括互换、市场洞察、质押、奖励、去中心化应用程序 (DApp) 探索和支付解决方案。 Bitget Wallet 支持 130 多个区块链和上百万种代币，可在数百个去中心化交易所 (DEX) 和跨链桥上进行顺畅多链交易。 此钱包设有逾 3 亿美元的用户保护基金，可为用户资产提供最高级别的安全保障。

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媒体垂询请联系：media.web3@bitget.com

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