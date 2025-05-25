Bitget 和 Cryptita Plays 攜手推出《兒童百科全書》激勵下一代

維多利亞，塞舌爾, May 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布與 Cryptita Plays 合作推出《兒童百科全書》 (Young Learners' Encyclopedia) ；這是一本圖文並茂的圖書，旨在透過引人入勝的故事和圖片，向兒童介紹區塊鏈和加密貨幣概念。

此次合作完美契合 Bitget 的 Blockchain4Youth 和 Blockchain4Her 項目，讓世界各地的年輕人和少數群體都能接受區塊鏈教育。 此百科全書是一種新方式，可以簡化複雜主題，讓下一代從小喚起對加密貨幣的好奇心。

由 Cryptita Plays 撰寫的《兒童百科全書》將以有趣且適合兒童理解的方式，分解關鍵的 Web3 主題，例如去中心化和非同質化代幣 (NFT)。 該項目不僅針對兒童而設計，而且適合希望將面向未來的內容融入課堂的教育工作者。 作為推廣活動之一，這本書將在服務不足的地區發行，首先從菲律賓的學校和社區中心開始，因為在這些地方的人民能夠獲得區塊鏈教育的機會仍然有限。

Bitget 參與其中，體現公司鼓勵基層學習和創新的更廣泛策略。 這本百科全書將提供具有實踐意義、充滿創意的教育方法，協助兒童從小認識數碼經濟，讓人們長期參與。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「這本書不僅僅是極具創意的教育工具， 而且是透過故事、插圖和想像力，將下一代與 Web3 世界連接起來的橋樑。 這作品體現 Blockchain4Youth 和 Blockchain4Her 的核心理念：賦權年輕人，並為少數群體發聲——他們正在推動這一領域實現真正的變革。 Web3 的未來屬於他們，就從這裡開始。」

公司將在適當時候公布有關《兒童百科全書》發行的更多細節，目標是在 2025 年底推出。 首次發行將在菲律賓開始，隨後計劃在全球推出。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格或會波動，並有可能出現顯著的價格波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 投資的價值可能會受到影響，財務目標有可能無法實現，投資本金亦有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往業績並非未來表現的可靠指標。 Bitget 對可能造成的損失不承擔任何責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的《使用條款》。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f65aa5c7-664a-4736-8bbd-eebc2d27a020

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.