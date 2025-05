Sacrifice ancestral célébré à Suizhou, ville natale de l’empereur chinois Yan

SUIZHOU, Chine, 24 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une grande fête de culte ancestral a eu lieu le 23 mai dans la ville natale de l’empereur chinois Yan, à Suizhou, dans la province du Hubei, au centre de la Chine.

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Cette édition, rythmée par une musique rituelle sophistiquée, avait l’ambition de créer une cérémonie sacrificielle de niveau national, à la fois ancrée dans les traditions culturelles et tournée vers la modernité.

Le matin du 23 mai, la place du culte ancestral de Lieshan a résonné du grondement des tambours et du carillon mélodieux des cloches. Les invités ont formé des rangs serrés et, guidée par le cortège, la grande cérémonie d’hommage à l’empereur Yan Shennong a débuté dans une atmosphère solennelle.

Le 26 avril lunaire de chaque année marque l’anniversaire de l’empereur Yan Shennong. Cette année, Suizhou a lancé une initiative de co-sacrifice en ligne, utilisant de manière innovante des technologies numériques telles que l’interaction avec l’empereur Yan par l’IA, l’allumage de bougies et l’offrande de fleurs virtuelles, permettant aux descendants chinois, en Chine et à l’étranger, de participer à la cérémonie en temps réel et d’offrir leurs bénédictions en ligne.

Cette fête, organisée par le gouvernement populaire de la ville de Suizhou, a vu le jour en 2009 et la cérémonie sacrificielle de Shennong de Suizhou a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de la Chine en 2011. Cet événement culturel marquant témoigne de la civilisation ancestrale chinoise, un symbole spirituel soulignant l’esprit inflexible de la nation chinoise et un pont unissant les Chinois du monde entier.

La fête a été organisée conjointement par le Bureau des affaires de Taïwan du Conseil d’État, la Fédération chinoise des cercles littéraires et artistiques, la Fédération nationale des Chinois de retour de l’étranger, l’Association pour la culture Yan Huang de Chine et le gouvernement populaire de la province du Hubei.

Des moments d’échange et de coopération sur le thème des véhicules spéciaux, des interventions d’urgence, de la communication culturelle et de la promotion culturelle et touristique étaient également prévus lors de l’événement, en vue de promouvoir des projets d’investissement, ainsi que des produits et services spécifiques aux quatre coins du monde.

Source : The People’s Government of Suizhou City

Interlocuteur : M. Liu, Tél. : 86-10-63074558

