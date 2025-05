Cultural soirée dedicated to Paraguay and anthropologist Sušnik held as part of LAC Days

SLOVENIA, May 21 - Branislava Sušnik, rojena v Sloveniji, je večji del svojega življenja posvetila proučevanju paragvajskih staroselskih ljudstev, pri čemer je pustila neizbrisen pečat v znanstvenem svetu in medkulturnih odnosih.

Uvodoma sta obiskovalce dogodka nagovorila vodja sektorja za Severno in Latinsko Ameriko ter Karibe na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Anita Stanković Pavlič in urednik filmskega programa Slovenske kinoteke Igor Prassel. Stanković Pavlič je poudarila pomen krepitve sodelovanja med Slovenijo ter državami Latinske Amerike in Karibov, tudi na področju kulture. Ob tem je izpostavila, da je namen Dnevov Latinske Amerike in Karibov, ki jih ministrstvo organizira od leta 2018 pod okriljem Blejskega strateškega foruma, spodbujanje dialoga in utrjevanje odnosov z regijo.

Zbrane sta nagovorila tudi veleposlanik Republike Paragvaj, dr. Juan Francisco Facetti, ter režiser Diego Segovia, ki je predstavil svojo izkušnjo pri snemanju dokumentarnega filma o dr. Sušnik.

Osrednji del večera je bil namenjen projekciji dokumentarnega filma Spomini na Branko Sušnik, ki poglobljeno prikazuje njeno poklicno pot in izjemen prispevek k raziskovanju avtohtonih kultur v Paragvaju med leti 1951 in 1996. Delo Sušnikove še danes predstavlja pomemben most med Slovenijo in Paragvajem.

Dogodek so zaključili s pogovorom in predstavitvijo zbornika Pogledi na Branislavo Sušnik in prispevek k raziskovanju paragvajskih staroselskih ljudstev, ki ga je izdala Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V razpravi so sodelovali urednika Urša Geršak in dr. Jaka Repič ter dr. Tanja Roženbergar iz Slovenskega etnografskega muzeja, ki je pogovor tudi vodila.