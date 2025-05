Communiqué de presse

L’ASSEMBLEE GENERALE DE VALLOUREC DU 22 MAI 2025

ADOPTE L’ENSEMBLE DES RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE

ET APPROUVE LE PREMIER DIVIDENDE DEPUIS 10 ANS

Meudon (France), le 22 mai 2025 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce que l’Assemblée Générale Mixte de ses actionnaires, réunie ce jour sous la présidence de M. Philippe Guillemot avec un quorum de 74,75 %, a adopté l’ensemble des résolutions soumises au vote.

L’Assemblée Générale des actionnaires a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2024, ainsi que le versement d’un dividende de 1,50 euro par action au titre de cet exercice. La date de détachement du dividende est fixée au 26 mai 2025 et la date de paiement au 28 mai 2025. Conformément aux statuts de la Société et au règlement du Plan, pour l’appréciation des conditions de performance des actions de préférence Tranche 3 et Tranche 4, les seuils seront automatiquement ajustés du montant du dividende à l’euro-l’euro1. Par ailleurs, conformément aux stipulations prévues à la section 4.2.8.4 de la note d'opération (visa AMF n°21-093 du 31 mars 2021), cette distribution donnera également lieu à l’ajustement de la parité d’exercice des bons de souscription d’actions (code ISIN : FR00140030K7) selon des modalités qui seront communiquées dans les prochains jours.

L’Assemblée Générale a ratifié la cooptation de Keith James Howell en qualité d’administrateur et renouvelé son mandat pour une durée de quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2028.

L’Assemblée Générale des actionnaires a approuvé les rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, et la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2025.

Enfin, l’Assemblée Générale des actionnaires a approuvé l’ajustement des statuts pour refléter les dispositions de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France et pour fixer les pouvoirs de l’Administrateur Référent.

Une retransmission de l’Assemblée Générale du 22 mai 2025 ainsi que les résultats des votes pour chaque résolution sont disponibles sur le site internet de Vallourec : www.vallourec.com

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs :

Connor Lynagh

Tel: +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com

Actionnaires individuels

Numéro gratuit (Depuis la France): 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com

Relation presse : Taddeo

Romain Grière

Tel: +33 (0)7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr

Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr

1 Il est rappelé que la condition de performance des actions de préférence de Tranche 2 a déjà été remplie. Pour les besoins de l’appréciation des conditions de préférence des actions de préférence de Tranche 3 et de Tranche 4, les seuils seront respectivement fixés à 18,72€ et 26,82€ (correspondant à des seuils de 20,22€ et 28,32€ avant dividende).

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.