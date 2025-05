Prepararse o perder: Claves para competir en el próximo Hot Sale

La IA de Taboola Realize permite a las marcas alcanzar más del 23% en tasa de conversión, y hasta menos 13% en el costo por adquisición.

MEXICO CITY, MEXICO CITY, MEXICO, May 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- Con más de 12 millones de compradores en línea durante la edición pasada, Hot Sale se ha consolidado como uno de los eventos de comercio electrónico más importantes en México. Según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en 2024 se generaron más de 29 mil millones de pesos en ventas, con un crecimiento del 23% respecto al año anterior. Y para este 2025, las expectativas siguen en aumento y las empresas y consumidores ya están preparándose para elevar ventas y aprovechar las mejores ofertas del año en el comercio electrónico.

Y es que, de acuerdo con Taboola, líder mundial en ofrecer performance a gran escala para los anunciantes, el interés de los usuarios en Hot Sale se ha disparado, en los últimos 90 días, Taboola registró un aumento de más de 8649% en pageviews relacionados con el evento, lo que representa un terreno fértil para captar audiencias listas para comprar.

Ante un evento de esta magnitud, la lucha de las marcas se centra en diferenciarse y ofrecer las mejores ofertas a los consumidores. En esta jornada que las marcas emprenden es necesario considerar estrategias dinámicas que les permitan optimizar conversiones y aprovechar al máximo temporadas de alta demanda. De esta forma, Taboola Realize, una plataforma publicitaria diseñada para potenciar el performance más allá de search y social, aporta soluciones exclusivas para optimizar la temporada de inicio a fin.

Las marcas que deseen sobresalir durante esta edición deben apostar por creatividad efectiva, que incluye algunas prácticas como diseños atractivos, ofertas llamativas, llamadas a la acción dirigidas a consumidores, por mencionar algunos. Sin embargo, adicional a la optimizaciones cualitativas, la tendencia publicitaria de hoy apunta a la optimización del engagement, mediante lo cual las marcas podrán calificar mejor a las audiencias potenciales y llegar al público objetivo basados en el contexto y su nivel de interés en tiempo real para alcanzar niveles más altos de conversión. Señales contextuales y de interés permiten ser mucho más efectivos a la hora de invertir y competir con el déficit de atención de los usuarios y otras marcas que destacan a su vez sus ofertas de Hot Sale.

Para esta temporada de alto interés y competencia, la predicción de audiencias puede ser también un arma letal para alcance incremental, ya que, gracias a la inteligencia artificial, las marcas pueden replicar patrones de conversión, creando nuevas audiencias con mayor probabilidad de actuar por la misma inversión y esfuerzo.

Bajo este nuevo motor de compra de Taboola Realize, potenciado por datos y la IA, las marcas podrán alcanzar más del 23% en tasa de conversión, y hasta menos 13% en el costo por adquisición.

Hot Sale es una carrera de fondo, no solo de clics. En esta edición 2025, las marcas, más que nunca, deben explotar y experimentar en nuevos canales más allá de los tradicionales para lograr destacar, escalar y convertir.



Acerca de Taboola

Taboola permite a las empresas crecer a través de tecnología de publicidad de performance que va más allá del search y redes sociales y ofrece resultados medibles a escala.

Taboola trabaja con miles de empresas que anuncian directamente en Realize, la poderosa plataforma publicitaria de Taboola, y llega a 600 millones de usuarios activos diarios, en varios de los mejores editores del mundo. Editores como NBC News, Yahoo, y fabricantes de dispositivos originales como Samsung, Xiaomi, y otros, utilizan la tecnología de Taboola para aumentar la audiencia y los ingresos, lo que permite a Realize ofrecer datos únicos, algoritmos especializados y una escala inigualable.

Descargo de responsabilidad - Declaraciones a futuro:

https://www.taboola.com/policies/forward-looking-statements-es

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.