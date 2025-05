CGTN: سُبل تعزيز الصين للتنمية عالية الجودة وتحسين كفاءة الحوكمة في إطار مساعيها للتحديث

نشرت شبكة CGTN مقالاً عن الجولة التفقدية التي أجراها الرئيس الصيني Xi Jinping في مقاطعة خنان وسط الصين. سلّط المقال الضوء على جهود المقاطعة في دفع عجلة التنمية عالية الجودة وتعزيز كفاءة الحوكمة، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس الصيني أن التنمية عالية الجودة تمثل حجر الأساس لمسيرة التحديث في الصين.

بكين, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- تُعَد شركة Luoyang Bearing Group Co., Ltd.، التي تقع في مدينة لويانغ بمقاطعة خنان وسط الصين، واحدة من شركات التصنيع التقليدية التي استثمرت بقوة في البحث العلمي والتكنولوجي، وحققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التحديث الصناعي خلال السنوات الأخيرة.

أنشأت الشركة منصة اختبار رائدة محليًا للمَحامِل تُستخدم في قطاعات الطيران، وتوليد طاقة الرياح، والقطارات فائقة السرعة، ومركبات الطاقة الجديدة، كما نجحت في تنفيذ الرقمنة الكاملة لمنتجاتها بدءًا من التصميم واختيار المواد وصولاً إلى الإنتاج والتسليم، وذلك من خلال تطبيق تقنيات مثل شبكة الجيل الخامس (5G) في إنترنت الأشياء للقطاع الصناعي.

أنجزت الشركة 13 إنجازًا علميًا وتكنولوجيًا متوافقًا مع المعايير الدولية، وذلك خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021–2025). وتستحوذ مَحامِل الطواحين الهوائية الرئيسية التي تنتجها الشركة حاليًا على ما يزيد عن 40% من حصة السوق المحلية.

قال الرئيس الصيني Xi Jinping، خلال زيارته للشركة، في إطار جولته التفقدية في المقاطعة يوم الإثنين: "إن التصنيع الحديث يعتمد على تمكين العلوم والتكنولوجيا"، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق إنجازات جوهرية في التكنولوجيا والسير بخطى ثابتة نحو الابتكار الذاتي.

أكّد الرئيس الصيني على ثقته التامة بدفع عجلة التنمية عالية الجودة وتعزيز كفاءة الحوكمة، داعيًا مقاطعة خنان إلى الانطلاق نحو مرحلة جديدة من مسيرة التحديث في الصين.

تعزيز التنمية عالية الجودة

احتضنت مقاطعة خنان نحو 10.94 مليون كيان تجاري من مختلف الأنشطة والأنواع بحلول نهاية عام 2023. وقد ساهم عدد من هذه الكيانات بشكل متواصل في خلق زخم تنموي جديد من خلال تبني نظام اقتصادي دائري منخفض الكربون وصديق للبيئة، ما أسهم بفعالية في خفض التكاليف البيئية والموارد وعزز من إمكاناتها التنموية.

كشفت المقاطعة عن 27 مختبرًا إقليميًا وستة معاهد إقليمية لأبحاث التكنولوجيا الصناعية، والتي أصبحت منصات أساسية لتطوير قوى إنتاج جديدة وعالية الكفاءة.

تركّز المختبرات الـ 27 على عدة مجالات متقدمة، مثل المواد الجديدة، والطاقة المتجددة، والطب الحيوي، وتكنولوجيا الغذاء، وعلم الأحياء النانوي. كما نجحت هذه المختبرات في تحقيق التكامل بين الإنتاج والدراسة والبحث والتطبيق، لتؤدي دورًا رئيسيًا في تحوّل الصناعات التقليدية وتحديثها، ودعم التنمية عالية الجودة للصناعات الاستراتيجية الناشئة.

تضم المقاطعة 12,000 مؤسسة عالية التقنية، وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي لحجم معاملات عقود التكنولوجيا 62.3%.

أصدرت المقاطعة مؤخرًا خطة عمل لتعزيز التنمية عالية الجودة للاقتصاد الخاص، والتي تهدف إلى زيادة الدعم المقدم لمؤسسات القطاع الخاص في مجالات مثل التحول والتحديث، والابتكار، وتطوير الأسواق، واستقطاب الكفاءات، والاستثمار في البحث والتطوير.

قال Xi إنه ينبغي على المقاطعة الاعتماد على الابتكار العلمي والتكنولوجي لتطوير قوى إنتاج جديدة عالية الجودة تتوافق مع الظروف المحلية، ولتعزيز دعم النظام الصناعي الحديث لدفع عجلة التنمية عالية الجودة.

زار الرئيس Xi، خلال جولته التفقدية، معبد الحصان الأبيض (White Horse Temple)، الذي يعود تأسيسه إلى عهد أسرة هان الشرقية (25–220)، بالإضافة إلى كهوف لونغمن (Longmen Grottoes)، المُدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو والتي يعود تاريخها لأكثر من 1500 عام، حيث استعرض الجهود المبذولة محليًا في مجال الحفاظ على الثقافة الصينية وتوارثها.

أشار Xi إلى إن دمج الثقافة والسياحة يحمل فرصًا واعدة، ويتطلب بذل الجهود لدفع عجلة التنمية عالية الجودة لهذا القطاع وتحويله إلى صناعة ركيزة تُسهم في رفاهية المواطنين وتُثري حياتهم.

تحسين كفاءة الحوكمة

ترأس الرئيس Xi ندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين في أواخر شهر أبريل خلال فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026–2030)، حيث حَثّ على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لتحقيق الأمن والتنمية معًا، وتعزيز التفاعل الإيجابي بين التنمية عالية الجودة والأمن فائق المستوى من خلال الحوكمة عالية الكفاءة.

واصلت مقاطعة خنان تحسين مستوى الممارسة القائمة على القانون والذكاء والمهنية على المستوى المحلي، وعززت شعور الناس بالكَسْب والسعادة والأمن.

تسعى الحكومات المحلية من خلال الحوكمة الذكية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة. على سبيل المثال، ساعد الذكاء الاصطناعي الحكومات المحلية في جمع الاستفسارات المتعلقة بمعيشة الناس وتنظيمها وفرزها بشكل أسرع وتقديم حلول أكثر فعالية.

اتخذت المقاطعة أيضًا تدابير ملموسة لمعالجة الإجراءات الشكلية غير المجدية والبيروقراطية، بهدف التخفيف الفعّال من الأعباء على المستويات المحلية، من خلال توحيد شؤون العمل القروي (المجتمعي) وإجراءات المعاملات ومتطلبات التصديق.

وبعيدًا عن مقاطعة خنان، أحرزت البلاد تقدمًا سريعًا في مجال الحوكمة الإلكترونية، من خلال إطلاق منصات موحدة للخدمات الحكومية وخدمات عامة افتراضية، بهدف رفع كفاءة الإدارة وتحديث منظومة الحوكمة.

شَدَّدَ Xi على أهمية الارتقاء بمستوى الحوكمة الاجتماعية، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات العامة، وتفعيل دور سيادة القانون في تنظيم الحوكمة الاجتماعية وحمايتها، وتعزيز تدابير الوقاية والرقابة الشاملة لضمان الأمن الاجتماعي.

