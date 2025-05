AI와 알고리즘 구동 플랫폼 TrialWire, Fierce CRO Award “우수 환자 모집 및 유지” 부문 최종 후보로 선정

TrialWire™, AI와 알고리즘으로 구동되고 등록 환자당 요금을 지불하는 위험 분담형 환자 모집 플랫폼으로, Salesforce Health Cloud를 기반으로 설계되어 업계 최고 수준의 환자 데이터 및 IP 보안을 보장

샌프란시스코, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrialWire가 Fierce Biotech의 Fierce CRO Award 우수 환자 모집 및 유지 부문에서 최종 후보로 선정되었다.

TrialWire는 AI와 알고리즘으로 구동되는 환자 모집 및 등록 플랫폼으로, Salesforce Health Cloud를 기반으로 설계되어 최상급의 데이터 및 IP 보안을 보장한다.

이 플랫폼은 등록 환자당 요금을 지불하는 위험 분담형 서비스로, 여러 언어 및 문화권을 대상으로 한 글로벌 연구를 비롯해, 단일 국가 및 지역을 대상으로 한 연구와 혼합 분산형 임상시험의 속도를 높인다.

이 플랫폼은 대표 제품인 RapidRescue™를 사용해 중단된 임상시험을 재개할 수 있도록 특별히 설계되었다. 만일의 경우를 대비해 이 링크를 통해 연구를 미리 등록할 수도 있다.

시작 단계에서 환자 모집의 확실성을 바라는 의뢰기관과 수탁기관(CRO)은 TrialWire가 엄선한 맞춤형 환자 등록 솔루션 GeoClinical™을 활용해 임상시험 실시기관 착수 단계부터 환자 모집에 속도를 낼 수 있다.

TrialWire는 24시간 내에 환자 모집을 시작하며, 가장 까다로운 치료 분야와 프로토콜에도 HIPAA와 GDPR 기준을 완벽히 준수해 서비스를 구현한다.

현재 플랫폼에는 긴급히 환자 모집이 필요한 경우를 대비해 1만 7,000건 이상의 연구가 사전 등록되어 있다.

Fierce CRO Awards는 CRO의 우수 성과와 혁신을 기념하는 상이다. 이 상은 탁월한 연구와 개발 서비스를 제공하면서 뛰어난 성과, 혁신, 리더십을 증명한 CRO에 주어진다. 이렇게 CRO의 우수성을 기리면서 생명과학 연구 발전과 환자 치료 개선에 지대하게 기여하는 기관들의 역할을 조명하는 것이 이 상의 목표다.

디렉터 Susan Fitzpatrick-Napier는 “우리는 Fierce Biotech CRO Awards 우수 환자 모집 및 유지부문에서 전 세계 최종 후보 3곳 중 하나로 선정된 것을 영광으로 생각한다”라고 밝혔다.

“우리는 의뢰기관과 실시기관이 환자 모집과 등록을 더욱 스마트하고 신속하게 진행할 수 있도록, 또한 실시기관과 환자들의 소통을 가속화하고 유지율을 극대화할 수 있도록 지원하는 신생 기술 업체다. 환자 모집 문제로 인해 임상시험의 80% 이상이 지연되거나 중단되는 만큼, 우리 회사가 암, 희귀질환, 중추신경계 분야를 비롯해 가장 까다로운 분야의 임상시험에 믿을 수 있는 솔루션을 제공하는 것을 자랑스럽게 생각한다.

우리의 모집 팀은 수백 개 프로토콜과 TA를 다루는 데 10년 이상의 실무 경험을 보유했으며, 업계를 선도하는 플랫폼 개발자들은 환자들과 임상시험 실시기관, 의뢰기관, 수탁기관에 최적의 경험을 제공하며 최상급의 데이터 보안 기준을 충족한다.

이러한 영예를 안겨준 고객사들과 파트너들, 그리고 Fierce Biotech 심사위원들에게 감사을 전한다.”

The Fierce CRO Awards 최종 후보는 혁신과 영향력, 측정 가능한 성과, 지속 가능성과 확장성, 윤리 및 규제 준수 기준에 따라 심사를 받았다.

Fierce CRO Awards 수상자는 6월 18일 발표될 예정이다.

Trial-Wire.com 소개

TrialWire™은임상시험 환자 모집 분야를 선도하는 디지털 플랫폼으로, 바이오 제약 업계가 임상시험 환자 모집에서 직면한 과제를 해결하고자 설계되었다.

TrialWire의 RapidRescue™ 솔루션은 고급 AI 기술, 헬스 알고리즘, 실시간 커뮤니케이션 툴, 강력한 데이터 인사이트를 결합한다. TrialWire는 임상시험 참가에 적합한 참가자를 빠르게 식별하고 선별하며, 환자 모집에 드는 시간과 비용을 크게 절감해준다.

이 플랫폼은 Salesforce Health Cloud을 기반으로 설계되어 최상급의 보안 및 준수 기준을 보장한다. 현재 플랫폼에는 긴급히 환자 모집이 필요한 경우를 대비해 1만 7,000건 이상의 연구가 사전 등록되어 있다. 만일의 경우를 대비해 이 링크를 통해 연구를 미리 등록할 수도 있다.

Fierce Biotech 소개

Fierce Biotech는 바이오 테크 산업을 일일 모니터링해 임상시험, 신약 개발, FDA 승인, FDA 규제, 특허 동향, 제약 업계 동향, 바이오 테크 기업 동향 등 관련 분야에 대한 최신 뉴스, 기사, 자료 등을 제공한다. 30만 명이 넘는 바이오 테크 전문가들이 Fierce Biotech를 통해 매일 주요 뉴스에 대한 내부 브리핑을 받아보고 있다. 무료 등록은 이 링크에서 가능하다.

