Duck Creek Technologies 啟動 Formation ’25，為保險行業塑造未來

會議重點介紹業界領袖如何透過提供創新解決方案，將風險及敞口降至最低並提升客戶體驗，以推動業界發展

波士頓, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險未來的全球智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies ，今天於佛羅里達州奧蘭多邦內溪 (Bonnet Creek) 的 Signia by Hilton 展開其旗艦級客戶會議 Formation ’25 。

Formation ’25 將重點關注保險公司如何共同引領、適應及創新，以面對保險業界前所未見的狀況。 Formation ’25 是一項充滿朝氣的活動，具有豐富的內容、廣泛拓展行業人脈的機會，以及令人難忘的時刻。

Duck Creek Technologies 行政總裁 Mike Jackowski 表示：「Formation 為保險專業人員提供了一個獨特的平台，讓他們聚首一堂分享見解，並探索人工智能 (AI) 的變革力量。 對於主辦這次會議我們感到相當興奮，並期待與客戶及合作夥伴進行具影響力的對話和提出創新的意見。」

活動展開之時，Jackowski 登上主舞台探討保險業面對的最嚴峻挑戰，以及塑造行業未來的解決方案。 Jackowski 激勵保險業界拓展想像力，探索如何善用 Agentic AI 等新科技，推動產業走在創新的前沿。 在開幕主題演講後，不同的客戶和 Duck Creek 領導人將深入探討像如何採用持續更新軟件即服務 (SaaS) 的現代化平台，以及 Active Delivery 如何通過推動增長和盈利能力，及改善風險和曝光程度來為其業務轉型等主題。

除了主舞台的全體會議外，Formation ’25 還將舉辦 50 場普通和高度專注的分組會議，涵蓋了財產與意外保險行業的各方面，是與會者最關心的問題。 會議將涉及保險科技中的人工智能 (AI) 和機器學習、分銷管理、損失控制、支付、分保、成功的遷移策略等眾多內容。

會議議程安排了一系列引人入勝的深入學習和建立人脈網絡的機會，包括獨家論壇，讓客戶討論產品體驗及在用戶組會議上分享最佳的實踐方式。 Launchpad 將在互動空間展示 Duck Creek 最近期的創新及合作夥伴解決方案。 人脈關係活動 (例如女性保險從業員交流活動，Women in Insurance Networking / W.I.N.) 可提供與同儕及業界領袖交流有關不斷發展對話的機會。

Formation ’25 重點關注現實世界中客戶的成功故事，並透過案例研究和小組討論介紹利用了 Duck Creek 解決方案推動數碼轉型和營運效率的機構。

活動亦展示了 Duck Creek 強大的合作夥伴生態系統，有超過 50 個合作夥伴以贊助商的身份參與。 白金級贊助商包括 wipro 旗下公司 Aggne、Coforge、Cognizant、InvoiceCloud 和 LTIMindtree。欲了解 Formation ’25 贊助商的完整名單，請點擊此處 。 欲了解更多關於 Formation ’25，包括完整議程及演講者陣容的資訊，請瀏覽 https://events.duckcreek.com/formation25 。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險業界未來的環球智能解決方案供應商。 我們是現代保險系統的平台，使行業能夠充分利用雲端計算的優勢，構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值，而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為 全套解決方案 的形式提供，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X 。

媒體聯絡人：

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

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