Duck Creek Technologies 启动 Formation '25 大会，共塑保险业未来

本次大会重点展示行业领导者如何通过提供创新解决方案,最大限度地降低风险、填补缺口,并提供更好的客户体验,从而推动行业向前发展

波士顿, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家打造财产和意外险 (P&C) 和一般保险行业未来的全球智能解决方案供应商,今日在佛罗里达州奥兰多的 Signia by Hilton Bonnet Creek 酒店启动其旗舰客户大会 Formation '25 。

Formation '25 将聚焦保险公司如何共同引领变革、适应发展并推动创新,以应对保险行业所面临的前所未有的挑战。 Formation '25 是一场充满活力的盛事,包括丰富的内容、拓宽行业人脉的机会和精彩难忘的活动。

“Formation 为保险专业人士提供了独特的平台,让他们能够齐聚一堂、分享见解,并探索人工智能的变革力量。”Duck Creek Technologies 首席执行官 Mike Jackowski 表示, “我们很高兴能举办这次会议,期待与客户和合作伙伴开展影响深远的对话,激发创新思维。”

Jackowski 将在主舞台献上开幕致辞,讨论保险行业面临的最严峻挑战以及塑造其未来的解决方案。 Jackowski 将挑战保险行业的想象力,思考如何利用生成式人工智能 (Agentic AI) 等新技术推动行业迈向创新前沿。 开幕主题演讲之后,多位客户和 Duck Creek 高管将深入探讨多个主题,包括如何采用可持续更新的软件即服务 (SaaS) 功能的现代化平台,以及 Active Delivery 将如何通过推动增长和盈利能力、减少风险与敞口,进而实现业务变革。

除了主舞台的综合会议外,Formation '25 将举办 50 个综合性和高度专注的专题研讨会,涵盖 P&C 保险业参会者最关心的各个方面。 会议将涉及保险科技中的人工智能和机器学习、分销管理、损失控制、支付、再保险、成功迁移策略等众多内容。

大会议程安排了众多引人入胜的会议,旨在提供深度学习和社交机会,其中包括专属论坛,客户可在用户组 (User Group) 会议中讨论产品体验并分享最佳实践经验。 Launchpad 将以互动形式展示 Duck Creek 的最新创新和合作伙伴解决方案。 诸如保险业女性网络 (W.I.N.) 等社交活动,将为与会者提供与同行及行业领袖就不断变化的话题 (Evolving Conversations) 进行交流的机会。

Formation '25 重点展示真实客户成功案例,通过案例研究和小组讨论,呈现利用 Duck Creek 解决方案推动数字化转型并提升运营效率的企业。

活动还展示了 Duck Creek 强大的合作伙伴生态系统,有 50 多家合作伙伴作为赞助商参与其中。 白金赞助商包括 Wipro 旗下 Aggne、Coforge、Cognizant、InvoiceCloud 和 LTIMindtree。如需查看 Formation '25 完整赞助商名单,请点击此处 。 如需了解 Formation ’25 的更多信息,如完整议程和演讲者阵容,请访问 https://events.duckcreek.com/formation25 。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的全球智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台,使保险业能够利用云计算的强大功能,实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念;我们相信,保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供,也可 整套 提供,所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com ,了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek,获取最新资讯。

媒体联系人:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.