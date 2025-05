דאק קריק טכנולוגיות מוציאה לדרך את Formation ’25 כדי לעצב את עתיד הביטוח

הכנס מציג כיצד מובילי התעשייה מניעים את התעשייה קדימה עם אספקת פתרונות חדשניים המסייעים למזער את הסיכונים והחשיפה ולספק חוויות לקוח טובות יותר

בוסטון, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Duck Creek Technologies, (דאק קריק טכנולוגיות), ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד ביטוחי הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי, מהוציאה היום לדרך את Formation '25, כנס הלקוחות המרכזי שלה, ב-Signia by Hilton Bonnet Creek באורלנדו, פלורידה.

כנס Formation '25 מתמקד באופן בו חברות ביטוח מובילות, מסתגלות ומחדשות יחד כדי להתמודד עם נסיבות חסרות תקדים בענף הביטוח. Formation '25 הוא אירוע דינמי המציע תוכן מעשיר, הזדמנויות נרחבות ליצירת קשרים בתעשייה ורגעים בלתי נשכחים.

"Formation מספק פלטפורמה ייחודית למקצועני הביטוח להתכנס, לשתף תובנות ולחקור את הכוח הממיר של הבינה המלאכותית", אמר מייק ג'קובסקי (Mike Jackowski), מנכ"ל Duck Creek Technologies. "אנו נרגשים לארח את הכנס הזה ומצפים לשיחות המשפיעות ולרעיונות החדשניים שיצמחו עם לקוחותינו ושותפינו".

בתחילת האירוע, ג'קובסקי עלה לבמה המרכזית כדי לדון באתגרים הקשים ביותר של תעשיית הביטוח ובפתרונות המעצבים את עתידה. ג'קובסקי אתגר את תעשיית הביטוח לדמיין היטב כיצד היא יכולה למנף טכנולוגיות חדשות, כולל סוכני בינה מלאכותית, כדי להניע את התעשייה לחזית החדשנות. לאחר הנאום המרכזי, לקוחות שונים ומנהלים מ-Duck Creek ידונו לעומק בנושאים כגון אימוץ פלטפורמה מודרנית עם תוכנה כשירות (SaaS) ירוקה לעד וכיצד Active Delivery ישנה את העסק שלהם על ידי הנעת צמיחה ורווחיות ושיפור סיכונים וחשיפה.

בנוסף לאירועים בבמה המרכזית, Formation '25 מארח 50 מפגשים כלליים וממוקדים במיוחד שיכסו כל היבט של תעשיית הביטוח האלמנטרי שמעסיק במיוחד את המשתתפים. המפגשים יכסו בינה מלאכותית ולמידת מכונה בטכנולוגיות ביטוח (אינשורטק), ניהול הפצה, בקרות הפסדים, תשלומים, ביטוח משנה, אסטרטגיות הגירה מוצלחות ועוד הרבה דברים אחרים.

סדר היום של הכנס עמוס במפגשים מרתקים ללמידה מעמיקה והזדמנויות נטוורקינג, כולל פורומים בלעדיים ללקוחות לדון בחוויות מוצר ולשתף שיטות עבודה מומלצות במפגשי קבוצת משתמשים. במרחב ה-Launchpad האינטראקטיבי יוכלו המשתתפים לפגוש את החידושים האחרונים של Duck Creek ופתרונות של שותפות. אירועי נטוורקינג, כגון אירוע Women in Insurance Networking (W.I.N), יספקו הזדמנויות להתחבר עם עמיתים ומובילי תעשייה לגבי שיחות מתפתחות.

Formation '25 מדגיש סיפורי הצלחה של לקוחות בעולם האמיתי, עם מקרי בוחן ודיוני פאנל הכוללים ארגונים שמינפו את הפתרונות של Duck Creek כדי להניע טרנספורמציה דיגיטלית ויעילות תפעולית.

האירוע מציג גם את מערכת האקו סיסטם החזקה של השותפים של דאק קריק, עם למעלה מ-50 שותפים המשתתפים כנותני חסות. נותני חסות פלטינה כוללים את Aggne, a wipro company, Coforge, Cognizant, InvoiceCloud ו-LTIMindtree. לרשימה המלאה של נותני החסות של Formation '25, לחצו כאן. למידע נוסף על Formation ’25, כולל סדר היום המלא והרכב הדוברים, בקרו בכתובת https://events.duckcreek.com/formation25.

אודות Duck Creek Technologies

דאק קריק טכנולוגיות - Duck Creek Technologies היא ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי. אנחנו הפלטפורמה שעליה בנויות מערכות ביטוח מודרניות, המאפשרות לתעשייה לנצל את כוחו של הענן כדי להפעיל פעולות זריזות, חכמות וירוקות עד. אותנטיות, מטרה ושקיפות הם הליבה של Duck Creek, ואנחנו מאמינים שביטוח צריך להיות שם עבור אנשים פרטיים ועסקים מתי, איפה ואיך הם הכי זקוקים לו. הפתרונות המובילים בשוק שלנו זמינים על בסיס עצמאי או כחבילה מלאה, וכולם זמינים דרך Duck Creek OnDemand. בקרו בכתובת www.duckcreek.com לקבלת מידע נוסף. עקבו אחר דאק קריק בערוצים החברתיים שלנו לקבלת המידע העדכני ביותר – לינקדאין ו-X.

