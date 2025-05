ファルコン・リュクス (Falcon Luxe)、ボンバルディア・チャレンジャー (Bombardier Challenger) を最も需要の多いプライベートチャーター機に選定

アラブ首長国連邦ドバイ発, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- アレックス・グループ・インベストメント (Alex Group Investment) 傘下のファルコンは、同社のプライベートジェットチャーター機材の中で、ボンバルディア・チャレンジャーが最も多くの需要を集めている機体であることを発表した。 現在2機のチャレンジャージェットが運用されており、広々とした豪華な空の旅を望むお客様にとって、この機体が最も人気の高い選択肢となっている。

チャレンジャーは、世界で最も信頼されているビジネスジェットの一つである。 広々とした静かな客室は、最大12名まで快適に搭乗できる。 最大航続距離は4,000海里 (約7,400キロメートル) に達し、ドバイ~ロンドン、リヤド~パリ、モルディブなどの主要都市間をノンストップで飛行することが可能である。 優れた性能とゆとりある客室空間により、乗客はフライト中に仕事、休息、睡眠など、あらゆるシーンで快適に過ごすことができる。

「スペース、快適性、ノンストップ航続距離、信頼性など、お客様が重視する価値を考察すると、チャレンジャーは常にその期待に応えてくれます」と、アレックス・グループ・インベストメントの創設者兼会長であるスルタン・ラシット・アブドゥラ・ラシット・アル・シェネ (Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene) は述べている。 「チャレンジャーは、当社が現在運用する最も優れた機材の一つであり、あらゆるフライトでその価値を実証し続けています」

ファルコン・リュクスは、アレックス・グループ・インベストメント傘下のファルコンが展開するプライベートジェットチャーター部門であり、フライトサポート、専用ターミナル (Fixed Base Operator、またはFBO)、整備・修理・オーバーホール (Maintenance, Repair, and Overhaul、またはMRO) サービスも提供している。

ますます多くの人々がプライベート航空を利用する中、ファルコン・リュクスは、お客様が最も求める航空機の提供に注力し、細部にまでこだわった信頼性の高いサービスと、正しい方法での業務遂行に対する強いコミットメントを貫いている。

ファルコン・リュクスの機材については下記を参照されたい。ファルコン・リュクス | 当社の機材 - ファルコン

ファルコンについて

ファルコンは、一流の航空サービスプロバイダーとして、航空に関するあらゆるニーズに応えるワンストップサービスを提供している。 ファルコン・リュクスでは、最新鋭のプライベートジェット機を取りそろえ、世界各地でのチャーター運航を通じて、快適性とプライバシーに優れた空の旅を提供している。 ファルコン・エリートは、専用のプライベートジェットターミナル (FBO) を備え、搭乗前から特別感に満ちたラグジュアリーなサービスを提供し、忘れられないひとときを演出する。 ファルコン・テクニクは、当社保有機だけでなく、外部の航空機にも対応した24時間年中無休体制の整備・修理・オーバーホール (MRO) サービスを提供し、常に最適な運航性能と高い信頼性を維持している。 さらに、ファルコン・フライト・サポートは、出発から到着まで、お客様一人ひとりに寄り添うきめ細やかなサポートで、スムーズで安心な旅を支えている。ファルコンは、こうした一貫したサービスを通じて、お客様に最高の体験を提供することを使命としている。

詳細は、flyfalcon.com、Instagram、およびLinkedInで閲覧されたい。

報道担当者向け問い合わせ先

イネス・ナセルディン (Ines Nacerddine)

マーケティングディレクター - 航空

アレックス・グループ・インベストメント

メール:ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c48a3a2a-3691-4332-8858-be2dde3637d2

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.