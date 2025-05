אירוע קידום ה-FTP של סין בהאינאן נערך בהצלחה בדובאי

האיקו, סין, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

ב-19 במאי התקיים בדובאי אירוע קידום נמל הסחר החופשי של האינאן (FTP) לשנת 2025 (2025 Hainan Free Trade Port) המתמקד בליברליזציה והקלה על סחר והשקעות.

האירוע, שאורגן במשותף על ידי ממשלת העם של מחוז האינאן ושגרירות סין באיחוד האמירויות, בתמיכת המועצה הסינית לקידום הסחר הבינלאומי של הוועדה המחוזית של האינאן (CCPIT Hainan) ולשכת המסחר הבינלאומית של סין (CCOIC Hainan), נועד לאפשר דיאלוג ברמה גבוהה ושיתוף פעולה מעשי.

עבדאללה אחמד אל סאלח (Abdullah Ahmed Al Saleh), תת שר הכלכלה, הצהיר כי איחוד האמירויות תיישר קו באופן פעיל עם הליברליזציה הפיננסית של ה-FTP ומדיניות הקלת הסחר חוצה הגבולות, ותבחן מודלים חדשניים לשיתוף פעולה בתחומים מתפתחים כמו בינה מלאכותית ובלוקצ'יין. נציגי איחוד האמירויות הערביות בוועידה הביעו אמון מלא בסיכויי שיתוף הפעולה הדו-צדדי, והדגישו כי ממשלות, פארקי תעשייה וסוכנויות לקידום סחר משני הצדדים צריכים למלא תפקיד פעיל בקידום שיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי הדו-צדדי.

במהלך הוועידה, האינאן חתמה על ארבע קבוצות של הסכמים עם מוסדות מאיחוד האמירויות, ערב הסעודית ומדינות אחרות, המכסים אנרגיה חדשה, פיתוח אזורי סחר חופשי, פארקים לוגיסטיים, סחר רכב ופיתוח בסיסי מטה.

הנהגת מחוז האינאן הדגישה כי לאחר סגירת המכס, ה-FTP יאמץ מסגרת שבמרכזה "מכסים אפסיים, שיעורי מס נמוכים ומערכת מס פשוטה" כדי לטפח סביבה עסקית מוכוונת שוק, מבוססת חוק ובינלאומית. הם הדגישו את החשיבות של העמקת שיתוף הפעולה עם איחוד האמירויות בתחומים כמו כלכלה דיגיטלית ואנרגיה ירוקה.

שגריר סין באיחוד האמירויות, ז'אנג יימינג (Zhang Yiming), ציין כי המדיניות הפתוחה של ה-FTP תואמת באופן הדוק את תוכנית הפיתוח של איחוד האמירויות ל-50 שנה, והוסיף כי שיתוף הפעולה הדו-צדדי יקבע אמת מידה חדשה לשיתוף פעולה כלכלי ומסחרי בין סין למזרח התיכון.

האינאן מגבירה את המאמצים לבנות את עצמה לנמל סחר חופשי (FTP), במטרה להקים פעילות מכס עצמאית עד סוף 2025.

מקור: CCPIT Hainan

למידע נוסף וליצירת קשר: Ms. Fu, Tel: 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.