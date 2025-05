Die Versandplattform Shipstage präsentiert den überarbeiteten Versandkostenrechner für den Online-Handel

Versandkostenrechner für den Online-Handel

Der Versandkostenrechner ermöglicht Online-Händlern, die Versandkosten präzise zu berechnen und Angebote verschiedener Versanddienstleister zu vergleichen.

Mit dem Versandrechner können Sie sofort den genauen Versandpreis anhand der angegebenen Parameter ermitteln: Abmessungen, Gewicht, Liefer- und Bestimmungsland, gewählter Versanddienstleister.” — Geschäftsführer der Shipstage GmbH

HAMBURG, GERMANY, May 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- Die deutsche Versandplattform Shipstage, ein Anbieter digitaler Lösungen für Online-Händler und E-Commerce-Unternehmen, hat die Einführung eines optimierten Versandrechners angekündigt. Das Tool ermöglicht die Echtzeit, die Versandkosten in Echtzeit zu berechnen, sowohl innerhalb der EU als auch darüber hinaus, unter Berücksichtigung der aktuellen Tarife führender Versanddienstleister.

Die Einführung des Versandkostenrechners stellt einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung der Plattform dar, da er Einzelhändlern und kleinen Unternehmen mehr Transparenz und Flexibilität bei der Planung ihrer Logistikkosten bietet. Die neue Funktion wurde als Antwort auf die steigenden Anforderungen des Marktes entwickelt – insbesondere angesichts instabiler Lieferketten und ständig wechselnder Preisstrukturen der Transportunternehmen.

Das Tool arbeitet mit den wichtigsten Anbietern wie DHL, UPS, GLS und DPD zusammen und bietet Optionen für Expressversand sowie Lösungen mit Sendungsverfolgung. Nutzer können Tarife einfach vergleichen und die wirtschaftlichste Variante wählen. Neben dem Preis zeigt der Versandrechner auch die voraussichtlichen Lieferzeiten an und unterstützt verschiedene Paketformate – von Standardkartons über Paletten bis zu Spezialfracht.

Shipstage betont, dass die Überarbeitung des Versandrechners weit über eine reine Verbesserung der Benutzeroberfläche hinausgeht. Es handelt sich vielmehr um einen entscheidenden Schritt in Richtung Automatisierung der Logistik im E-Commerce. Der Versandrechner ist vollständig in die Kernfunktionen der Plattform integriert, einschließlich der Bestellimport-Funktion von Marktplätzen wie Amazon, eBay, Kaufland, Etsy und anderen sowie von CMS-Systemen wie PrestaShop, Shopify, WooCommerce u. a.

Laut Angaben des Unternehmens konnten Kunden dank der flexiblen Wahl des Versanddienstleisters – je nach Art und Anforderungen der Sendung – ihre Logistikkosten bereits um bis zu 30 % senken.

Zudem unterstreicht Shipstage die Bedeutung von Transparenz beim Versand – sowohl für Verkäufer als auch für Endkunden. Die Möglichkeit, Versandkosten im Voraus zu berechnen, versteckte Aufschläge zu vermeiden und die optimale Route zu wählen, trägt nicht nur zur Kostenreduktion bei, sondern stärkt auch das Vertrauen der Kunden in den Online-Shop.

Die Einführung des Versandkostenrechners fällt mit einem Anstieg der Registrierungen auf der Plattform zusammen: In den vergangenen drei Monaten ist die Zahl der aktiven Nutzer um 47 % gestiegen – ein Trend, der laut Analysten die zunehmende Digitalisierung der Logistikprozesse im europäischen KMU-Sektor widerspiegelt.

Über Shipstage

Shipstage ist eine entwickelte Logistikplattform, um Versandprozesse im E-Commerce zu vereinfachen. Sie vereint Tools für den Versand, die Sendungsverfolgung, die Automatisierung der Logistik, die Etikettenerstellung, die Integration mit Shops und Marktplätzen sowie die Unterstützung des Multichannel-Vertriebs. Die Plattform arbeitet mit führenden europäischen Paketdienstleistern zusammen und bietet Lösungen für den B2B-Bereich.

