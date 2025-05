Financial Times placerer Pandora som den bedste danske arbejdsplads

COPENHAGEN, DENMARK, May 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Pandora er i dag blevet kåret som en af Europas bedste arbejdspladser – og den bedste i Danmark – af Financial Times.Pandora har 37.000 medarbejdere globalt og er vokset betydeligt de seneste år. Siden 2021 har Pandora ansat tæt på 7.000 nye medarbejdere, mens omsætningen er steget med 35%. Pandora, der startede i 1982 som en lille familieejet guldsmed på Nørrebrogade i København, blev sidste år kåret som et af de 100 mest værdifulde brands i verden. Selskabet har sit globale hovedkontor i København.Financial Times’ liste fremhæver 1.000 førende virksomheder i hele Europa, hvor Pandora indtager en placering som nummer 136. På listen findes også 26 førende danske virksomheder – herunder Novo Nordisk, LEGO og Arla – med Pandora som den højest placerede. Financial Times’ rangliste er baseret på anonyme spørgeundersøgelser blandt nuværende og tidligere medarbejdere, hvor virksomheder vurderes på karriereudvikling, arbejdsmiljø, bæredygtighed, virksomhedens omdømme og ledelse.Link til listen: https://www.ft.com/bestemployers Media Contact:

