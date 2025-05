NJDOL celebra 40 años del New Jersey Youth Corps 

19 de mayo de 2025 TRENTON – El Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) está celebrando el 40º aniversario del New Jersey Youth Corps (NJYC) con un evento especial hoy en Liberty State Park en Jersey City. Al evento asistirán todos los programas estatales, que constan de más de 170 miembros del cuerpo y directores de sitios. Contará con la participación de oradores que representan la oficina del alcalde de Jersey City, Steven Fulop, y el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey, un socio frecuente de los programas NJYC. Desde 1985, el NJYC ha funcionado como un programa estatal multianual financiado por el NJDOL, con 11 sitios operando en 10 condados y atendiendo a aproximadamente 500 adolescentes y jóvenes adultos cada año. Como uno de los cuerpos de servicio y conservación juvenil más grandes de los Estados Unidos, el NJYC es un programa voluntario durante todo el año que involucra a adolescentes y jóvenes adultos de entre 16 y 25 años que no tienen un diploma de secundaria en servicio comunitario a tiempo completo, capacitación y actividades educativas. Bajo la administración de Murphy, Nueva Jersey ha contribuido con casi $45 millones en fondos de subvención para asegurar que el NJYC continúe brindando servicios esenciales y oportunidades a los jóvenes en todo el estado. Desde 2018, el programa ha inscrito a casi 4,000 miembros del cuerpo, quienes colectivamente han contribuido con más de 400,000 horas de servicio comunitario a las comunidades locales con proyectos como la instalación de un jardín de polinizadores en Shappell Park en Phillipsburg. Hasta la fecha, el programa ha atendido a más de 28,000 participantes que colectivamente han retribuido a sus comunidades con más de 4.7 millones de horas de voluntariado. "Durante las últimas cuatro décadas, el New Jersey Youth Corps ha sido un faro de esperanza y oportunidad para miles de jóvenes que buscan hacer un cambio positivo en sus vidas y comunidades", dijo el Comisionado de Trabajo Robert Asaro-Angelo. "Estamos increíblemente orgullosos de los logros del programa y su impacto en nuestros jóvenes, vecindarios y comunidades en todo el estado. Este programa demuestra el compromiso del NJDOL de empoderar a la juventud de Nueva Jersey al proporcionarles herramientas valiosas y apoyo para ayudarlos a tener éxito en sus trayectorias educativas y profesionales." El NJYC fue creado por la "Ley New Jersey Youth Corps ", P.L.1984, c.198 (C.9:25-1 et seq.) firmada por el Gobernador Thomas H. Kean, y ha sido fundamental en proporcionar un programa a tiempo completo basado en cohortes que combina la instrucción en el aula con el aprendizaje basado en el servicio comunitario. La iniciativa también ofrece asesoramiento individualizado y servicios de apoyo para ayudar a los miembros del cuerpo a superar obstáculos, lograr avances medibles en habilidades y hacer la transición a ubicaciones posteriores al programa en trayectorias profesionales. Los servicios estructurados del NJYC están diseñados para atender a los participantes en su situación actual y ayudarles a identificar y resolver barreras personales para el éxito. Al enfocarse en lograr victorias incrementales, el cuerpo juvenil del estado desarrolla la confianza y la preparación en los jóvenes, lo que les permite perseguir y alcanzar metas a largo plazo, incluyendo obtener diplomas de secundaria y certificaciones. El impacto transformador del NJYC se ilustra mejor a través de las historias y voces de sus participantes. Samir Johnson, participante del Youth Corps de Phillipsburg, fue nombrado Miembro del Año 2024 del Youth Corps Network, un reconocimiento que resalta el profundo impacto que el NJYC ha tenido en sus miembros, dotándolos de las habilidades y la confianza necesarias para alcanzar hitos personales y profesionales. Vivian López de Camden City comparte, "Si no hubiera sido por el Youth Corps, que me enseñó a establecer metas y desarrollar planes de acción, no tendría el éxito que tengo hoy en mi carrera o en mi vida personal". De manera similar, Jorge Pérez, también residente de Camden City, quien ahora trabaja en HOVERT Pharmaceuticals, reflexiona sobre su experiencia: "Estaría en la calle si no fuera por el Nueva Jersey Youth Corps. El Youth Corps me convirtió en una mejor persona. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba involucrado en algo importante. Parecía que lo que tenía para ofrecer realmente importaba a alguien, y pude marcar la diferencia en la vida de otras personas. Después de completar el programa, el personal me animó a mantener mi trabajo y me ayudó con situaciones difíciles en el trabajo". Como miembro del cuerpo del NJYC del Condado de Middlesex, Geovany Camino obtuvo su diploma de secundaria y completó exitosamente el programa NJYC en junio de 2024. Sus logros lo posicionaron como candidato para el Programa de Avance Profesional del NJYC, donde realizó capacitación en habilidades ocupacionales a través del Programa JINGOLI Competitive Edge, que completó a principios de este año. Ahora, trabajando a tiempo completo con JINGOLI, Geovany trabaja en el sitio de construcción del New Jersey Health Life Sciences Exchange, también conocido como HELIX, en New Brunswick. A continuación, se presenta una lista de todas las ubicaciones del NJYC: clic aquí. Para obtener más información sobre el New Jersey Youth Corps, haga

