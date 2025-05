Webinaire sur les approches sensibles au genre de la traite des êtres humains : renforcer le soutien aux femmes et au filles demandeuses d’asile

|Published on: 19th May 2025|Categories: News| France terre d’asile et ECRE organisent un webinaire consacré aux approches sensibles au genre dans la lutte contre la traite des êtres humains, avec un focus sur le soutien aux femmes et filles demandeuses d’asile en Europe. Date : vendredi 23 mai 2025 Horaire : de 10h à 12h Lieu : en ligne Ce webinaire vise à : Présenter un état des lieux actualisé de la traite des femmes et des filles dans l’Union européenne, à travers des données et tendances clés.

Partager les bonnes pratiques et les défis des autres pays de l’UE afin de renforcer la coopération régionale.

Fournir un aperçu des derniers développements politiques de l’UE, en particulier la directive révisée sur la lutte contre la traite des êtres humains et ses implications pour la France et au-delà. Sont considéré·es comme public cible pour assister à ce webinaire : Des professionnel·les du travail social, du médical ou du paramédical amené·es à accompagner des victimes de traite des êtres humains ;

Des membres d’ONG et groupes de défense des droits des femmes, des réfugiés et de la traite des êtres humains ;

Des avocats et juristes spécialisés dans le droit des réfugiés et de l’asile ;

Des membres d’organisations internationales ;

Des universitaires et chercheurs. Concept note et programme Inscription gratuite : https://lnkd.in/eqU6eFND

