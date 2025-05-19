Duck Creek Technologies 宣布 Tyler Jones 任行銷總監

經驗豐富的行銷和技術高管 Tyler Jones 將加入 Duck Creek Technologies

波士頓, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家引領財產及意外險 (P&C) 和一般保險行業未來的全球智能解決方案供應商，現宣布任命 Tyler Jones 為行銷總監 (CMO)。 作為 CMO，Jones 將負責監督 Duck Creek 的戰略行銷和品牌推廣工作，推動公司的全球擴張以及作為 P&C 險軟件和服務供應商的領先地位。

Duck Creek Technologies 行政總裁 Mike Jackowski 表示：「Tyler 是一位老練的行銷專家和領袖，深諳如何為我們的客户及合作夥伴生態系統創造價值。 對於打造雲端軟件公司和擴展成為世界一流的行銷組織，他擁有豐富經驗。 我非常歡迎他加入 Duck Creek 團隊，並期待與他共事，加速我們的增長，提升我們在市場上的領導地位。」

Tyler 在技術、保險和客戶體驗的交匯領域擁有逾二十年經驗，在加入 Duck Creek 前任職於 CLARA Analytics，負責增長舉措和商業合作夥伴計劃，推動客戶選用 AI 支援解決方案。

Tyler Jones 表示：「在保險業的關鍵時刻加入 Duck Creek，我感到十分榮幸和興奮。 Duck Creek 是一家具有遠見卓識的公司，正在改變保險公司的營運方式和客户服務方式。 這間公司的文化、產品和以客户為中心的策略給我留下了深刻印象。 我期待着與才華橫溢的 Duck Creek 團隊和夥伴合作，擴大我們的品牌影響力、吸引受眾並實現業務成果。」

Tyler 曾於 Kaiser Permanente 和 AIG 擔任關鍵職位，帶頭推動大規模數碼轉型。 他在 Kaiser Permanente 時負責 2.5 億美元營收週期和消費者醫療報帳體系為期多年的改革項目。 他在 AIG 擔任數據策略全球主管，專注於利用數據為戰略決策提供指導，以及提升客戶體驗。

Tyler 在 CLARA Analytics 持續推動以客戶為本的策略，確保客戶從公司的 AI 平台中獲得最大價值。 他的領導能力對 CLARA 致力幫助客戶於實施數月內達到傑出投資回報率 (ROI) 方面發揮了重要作用。

Jones 擁有猶他大學行銷學士學位以及加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 安德森管理學院工商管理碩士學位。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產及意外險 (P&C) 和一般保險行業未來的全球智能解決方案供應商。 我們是現代保險系統的平台，使行業能夠充分利用雲端計算的優勢，構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值，而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為 全套解決方案 的形式提供，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X 。

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duckcreek@threeringsinc.com

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